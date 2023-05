Réforme des retraites : entre 5.000 et 10.000 manifestants à Perpignan pour le 1er-Mai

La colère ne retombe pas. Malgré la promulgation de la réforme des retraites, plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau défilé dans les rues de Perpignan ce lundi 1er mai. Selon les syndicats, le cortège a rassemblé plus de 10.000 manifestants, quand la police en a compté plus de 5.000.

"On ne lâchera rien !", affirment de nombreux participants. Dans le cortège, quelques touristes et des gilets jaunes sont venus grossir les rangs des manifestants. Plusieurs centaines de personnes ont également défilé à Prades et à Céret.

Jusqu'à 1,5 million de manifestants attendus par les syndicats dans toute la France pour un 1er-Mai "historique" et "festif": l'intersyndicale entend montrer qu'elle n'abandonne pas le combat contre la réforme des retraites, même si les stratégies pourraient rapidement diverger sur la suite du mouvement.

"Je pense qu'on aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million ou un million cinq", a estimé dimanche le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, rappelant qu'il y avait "300 points de rassemblement". Les autorités tablent sur 500.000 à 650.000 personnes sur tout le territoire, dont 80.000 à 100.000 à Paris.

Les chiffres de la mobilisation à Perpignan

