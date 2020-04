1er mai : la vente du muguet sur la voie publique interdite

Si vous comptiez vendre le muguet de votre jardin : c'est non !

En raison de la crise sanitaire du covid-19 la vente du muguet du 1er mai est étroitement encadrée cette année. Pas de vente sur la voie public pour les particuliers et juste en drive et livraisons pour les fleuristes.

Tout d’abord, la vente du muguet sur la voie publique, traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux, sera strictement interdite.

Drive et livraison pour les fleuristes

Les fleuristes ne sont pas autorisés à accueillir du public dans leur magasin. Ils pourront toutefois proposer du muguet à la vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commandes.

Enfin, la vente du muguet pourra également s’effectuer dans les commerces de produits essentiels (supermarchés, supérettes, multicommerces…).

Plusieurs amendes

Et attention, les vendeurs à la sauvette qui voudraient braver l’interdiction de la vente au muguet sur la voie publique, risque une contravention de 300 € voire plus et la confiscation de la marchandise. Une activité qui n’entre de toute façon pas dans le cadre des motifs de sorties autorisées par l’attestation de déplacement dérogatoire. Le contrevenant s’expose donc aussi à une amende de 135 €.