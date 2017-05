Pour le 1er mai, les Français dépensent plus de 32 millions d'euros en muguet

Il reste indissociable du 1er mai, jour de la fête du Travail : le brin de muguet. En 2016, les Français ont dépensé 32,7 millions d'euros pour s'offrir les petites fleurs à clochettes censées porter bonheur, selon une étude Kantar TNS pour les fleuristes et France AgriMer publiée dimanche.

Le 1er mai, c'est la fête du Travail, mais aussi le jour du muguet. Et les Français perpétuent la tradition d'en acheter au moins un brin en ce jour férié. En 2016, 1,8 million de ménages ont acheté du muguet à l'occasion du 1er mai, selon une enquête Kantar TNS réalisée pour les fleuristes et l'organisme semi-public France AgriMer et publiée dimanche. Cette étude ne prend pas en compte les achats effectués sur la voie publique auprès des particuliers, qui n'ont le droit de vendre les fleurs à clochettes blanche que le 1er mai.

Près de 18 euros dépensés en moyenne

Selon l'enquête, la dépense moyenne par foyer est de 17,70 euros. Ce montant peut paraître élevé, mais il correspond la plupart du temps à deux achats de muguet, un pour soi et un pour offrir. Et ce sont les fleuristes qui font le plus d'affaires avec la fleur porte-bonheur, puisque 43% des achats s'effectuent auprès d'eux, contre 26% dans la grande distribution, 14% sur les marchés et foires, 9% dans les jardineries spécialisées et autres lieux (8%). Au total en 2016, les Français ont dépense 32,7 millions d'euros pour l'achat de muguet.

Une tradition de la Renaissance

La tradition de s'offrir un brin de muguet en signe de porte-bonheur est surtout ancrée chez les personnes de plus de 65 ans, qui représentent 44% des acheteurs. Elle remonte au roi Charles IX à la Renaissance, précise le blog spécialisé "le mag de Flora". Remise au goût du jour en 1900 par de grands couturiers parisiens qui se mirent à en offrir à leurs clientes, les clochettes blanches ont ensuite été fixées comme symbole par le maréchal Pétain en 1941 pour remplacer l'églantine rouge, symbole originel de la fête du Travail.

En France, l'essentiel du muguet commercial est récolté dans la région de Nantes et expédié partout en France.

Le muguet, c’est d’abord pour offrir © Visactu -

