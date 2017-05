1er mai : les syndicats dans la rue pour défendre le progrès social et dire non au FN

Les rassemblements du 1er mai ont réuni ce lundi des dizaines de milliers de personnes, de Lille à Marseille en passant par Paris. Les syndicats appelaient à manifester notamment pour appeler à faire barrage au Front national au second tour de la Présidentielle. Des incidents ont éclaté à Paris.

À six jours du second tour de l'élection présidentielle qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen, les défilés du 1er mai étaient plus politiques que sociaux, ce lundi. Dans toutes les grandes villes de France, des dizaines de milliers de personnes ont profité de la Fête du Travail et de l'appel des syndicats pour exprimer leur position face au choix du 7 mai.

Tensions dans le défilé parisien

Plusieurs milliers de personnes manifestaient lundi après-midi à Paris, et des incidents ont eu lieu en marge du cortège. Au moins deux CRS ont été blessés, selon la préfecture de police.

Et se retrouvent nez-à-nez avec les CRS qui les entourent. #1ermai pic.twitter.com/7FE4WXJ1oi — JB Semerdjian (@JBSemerdjian) May 1, 2017

Quand les slogans s'entremêlent

Plusieurs milliers de personnes (4.800 selon la préfecture de police) ont quitté le Vieux-Port de Marseille vers 11H00 derrière des drapeaux CGT, mais aussi FSU, Solidaires et Sud. Comme dans tous les cortèges, des centaines de manifestants de La France Insoumise étaient présents, comme Isabelle, professeur de lettres et histoire de 46 ans, venue de Vitrolles (Bouches-du-Rhône). "Je ne viens pas toujours défiler le 1er mai, mais là je pense qu'il faut faire vivre la vague insoumise", a-t-elle expliqué à l'AFP, ajoutant : "le 7 mai ce sera sans moi".

Le 1er mai à Marseille © Radio France - Fabien Le Dû

Les syndicats appelaient à profiter de la Fête du Travail pour dire non au Front national. À Toulouse, 6.000 à 15.000 personnes (selon la police et les organisateurs) ont défilé sous les cris de "tout le monde déteste le FN".

La Présidentielle était peu présente dans les revendications du cortège strasbourgeois, qui comptait de 1.800 personnes (selon la police) à 2.500 manifestants, défilant sous une pluie fine, derrière une banderole proclamant "Résistance!"

La manifestation #1ermai est partie à #Strasbourg. Plusieurs centaines de personnes pic.twitter.com/fqVCthpEBl — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) May 1, 2017

Des syndicats en ordre dispersé

Dans plusieurs villes, différentes manifestations étaient organisées faute d'intersyndicale. À Brest, par exemple. Mais aussi à Chambéry, à Clermont-Ferrand ou encore Châteauroux, où le ton est monté entre représentants des différents syndicats qui s'étaient donné rendez-vous au même endroit et à la même heure.

À Lille en revanche, l'unité syndicale était au rendez-vous, la CFDT avec les autres syndicats contrairement à l'appel national. Christine Carlier, secrétaire générale de l'union locale CGT, a expliqué cette exception : "historiquement, à Lille, il y a une intersyndicale solide, on travaille ensemble". 1.300 personnes ont manifesté dans la capitale du Nord selon la police, en dépit d'une météo maussade, contre 950 en 2016.