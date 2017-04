1er Mai: Les syndicats font front commun à Béziers

Les syndicats vont défiler tous ensemble à Béziers pour ce 1er Mai qui intervient entre les deux tours de la présidentielle. Manifestation unitaire très symbolique dans une ville tenue par un proche du FN.

Et si la présence du Front National au second tour de cette présidentielle remobilisait les troupes pour ce 1er mai, fête du travail?

A Béziers en tout cas, le contexte a décidé les syndicats à resserrer les rangs. Unsa, CGT, CFDT, Sud, FO... les centrales ont convenu d'un défilé unitaire pour "défendre les valeur de paix, de solidarité, de fraternité". Une exception dans l'Hérault puisque partout ailleurs, les défilés se font en ordre dispersé.

Le mort d'ordre c'est le rassemblement

Un front syndical uni, dans la ville de Robert Ménard proche du FN, c'est un symbole fort souligne Jean Robert Biggio, secrétaire départemental du SE Unsa: "ça prend du sens, surtout vu ce que vivent les unions locales biterroises depuis que Robert Ménard est à la tête de la ville". Le maire a notamment exigé que les syndicats paient désormais un loyer à la Bourse du travail. "C'est un combat permanent qui fait que c'est plus facile pour les organisations de se retrouver. Elles ont tout misé sur ce qui les rassemblent plutôt que sur ce qui les divise."

"Il y a besoin qu'on soit tous ensemble dans des moments comme ça"

Il n'y aura pas de prise de parole, pour éviter d'afficher les divisions. Signe que le rapprochement reste fragile. Mais "la présence du FN au second tour c'est quelque chose qui nous rassemble, continue Jean-Robert Biggio. Il y a besoin qu'on soit tous ensemble dans des moments comme ça. Pour nous Unsa c'est un réel danger. Il faut se retrouver sur les valeurs communes, sur la fraternité, la solidarité, les valeurs républicaines."

On ne revivra pas le 1er Mai 2002

Le défilé à Béziers partira de la Bourse du travail à 10h30. Même heure à Montpellier, place Zeus (CGT, FSU et Sud). C'est à 10h à Sète, place de la mairie. On défilera ce lundi aussi à Bédarieux, Agde, Lodève et Lunel.

On ne revivra pas le 1er Mai 2002, quand la fête du travail avait tourné à la manifestation anti Le Pen, avec 1 million et demi de personnes dans les rues.