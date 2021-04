1er mai : les ventes de muguet autorisées samedi en Creuse

Cette fois, les particuliers et les associations pourront installer leurs stands. Après un 1er mai 2020 exempt de muguet, la traditionnelle vente est autorisée cette année en Creuse par la préfecture, mais sous condition. Les rassemblements de plus de six personnes seront interdits autour des points de vente, et vendeurs comme clients devront respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.

Le PCF par exemple tiendra plusieurs stands dès 8h sur les places de Guéret, Bourganeuf, Boussac et La Souterraine. De quoi ravir les amateurs de cet incontournable du mois de mai.