1er mai : manifestation en voiture interdite à Annonay, la CGT fulmine

"On autorise des entreprises à faire travailler des centaines de salariés les uns sur les autres, et nous on n'a pas le droit de manifester, chacun dans notre voiture ?", déplore Pierre-Jean Serrieres, secrétaire général de l'union locale de la CGT à Annonay. Ce vendredi 1er mai, la CGT avait trouvé une astuce pour protester contre l'ouverture du magasin Géant Casino de Davézieux, d'ordinaire fermé lors de la fête des travailleurs : une manifestation en voiture.

Le départ était initialement prévu à 10 h du champ de mars à Annonay pour se rendre en cortège jusqu'au Géant Casino. Finalement, les voitures resteront au garage : la mairie a refusé une telle manifestation, pour cause de confinement. "Cette décision ne passe pas. Tous nos droits sont bafoués pendant ce confinement, poursuit Pierre-Jean Serrieres. Les magasins de bricolage ont rouverts, les clients se baladent sans aucune protection, et dans le même temps on interdit une manifestation ! C'est aberrant... Après le confinement, les responsables politiques comme les patrons devront s'expliquer". Faute de mieux, la CGT propose aux habitants de fabriquer des banderoles et de les accrocher aux fenêtres.

1er mai confiné

Au niveau régional, la CGT Auvergne-Rhône-Alpes organise une manifestation virtuelle, ce vendredi. Les travailleurs sont invités à se mobiliser chacun chez soi et à écouter une webradio, créée pour l'occasion. Au programme : des chroniques, des rencontres avec la CGT santé, de la poésie, de la musique... Ainsi qu'un forum pour que chacun fasse entendre ses revendications. "C'est le seul moyen dont on dispose pour être visible ce 1er mai 2020 et préparer le monde d'après", résume Eric Vigouroux, secrétaire départemental de la CGT en Ardèche. Grâce au forum, le nombre de manifestants en ligne pourra être comptabilisé.