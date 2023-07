2.000 bouteilles d'eau distribuées après une coupure dans trois communes de Dordogne

Le syndicat des eaux s'est activé toute la nuit pour rétablir l'eau le plus rapidement possible dans le sud du Périgord. Ce dimanche matin, vers 4 heures, une soudure réalisée sur des canalisations en travaux il y a dix jours a cédé. Une importante quantité d'eau s'échappait du réseau à Bouzic, raison pour laquelle ce village n'avait plus d'eau, en plus de Campagnac-lès-Quercy, Florimont-Gaumier et Salviac (Lot) pendant une grande partie de la journée.

De nombreux vacanciers concernés

Pour assurer un minimum d'approvisionnement, le syndicat des eaux (Sogedo) a organisé la distribution de huit palettes de bouteilles d'eau dans ces communes. Les Mairies étaient ensuite chargées de la distribution de ces 2.000 bouteilles. La Maire de Bouzic, Patricia Boucher souligne "l'excellent travail" de la Sogedo pour remettre en eau le réseau ce dimanche après-midi aux alentours de 16 heures, malgré le mécontentement de certains administrés. Par ailleurs, de nombreux vacanciers séjournent en ce moment dans ces communes. Le retour à un débit normal est prévu entre ce dimanche soir et lundi matin.