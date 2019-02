2 000 Gilets jaunes dans les rues de Dijon

Dijon - France

Acte 13 de la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi à Dijon. Comme la semaine passée: on a vu deux cortèges à partir de 14 heures. Le premier est parti du Zénith, le second de la place de la République. Après avoir envahi les voies SNCF quelques instants, les Gilets jaunes sont passés rue Guillaume-Tell, boulevard Spuller, avenue du Drapeau, place Jean-Bouhey, devant l'Auditorium, ou encore place du 30-Octobre.

Au début de l'après-midi place de la Rép' © Radio France - Thomas Nougaillon

Si tout s'est globalement passé dans le calme : rue d'Auxonne une poubelle a été enflammée devant la maison d'arrêt. Des Gilets jaunes scandant des "libérez nos camarades". Quelques heurts ont également éclaté place de la Libération devant les grilles de la mairie. Où des Gilets jaunes ont enflammé des containers à poubelles devant la mairie et jeté des projectiles par dessus les grilles. Les policiers municipaux, secondés par des agents de sécurité, ont répliqué en projetant de l'eau sur les manifestants ainsi que du gaz lacrymogène.

La gare a reçu sa visite habituelle et les voies SNCF ont été envahies l'espace de quelques minutes © Radio France - Thomas Nougaillon

Le Grand débat national lancé par le Président de la République, son passage dans notre région à Autun en Saône-et-Loire où il est allé à la rencontre de la jeunesse n'ont pas convaincu les Gilets jaunes. Dans les rangs de la manifestation Dijonnaise, Sylvie et Morgan, deux Gilets jaunes, ne croient pas un instant que ces discussions changeront leur quotidien. "C'est pas des débats démocratiques" assure la quinquagénaire. "Ce sont des débats truqués d'avance, carrément faussés, il sait déjà où il veut aller et il manipule le monde" explique encore Sylvie. Pour Morgan ce sont "des foutaises". Le Grand débat étant réservé à des "participants triés sur le volet, que des pro-Macron".

Les Gilets jaunes ont réalisé un grand tour de ville © Radio France - Thomas Nougaillon

Un manifestant et son drapeau de la Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le cortège quelques jeunes femmes grimées en Marianne, masques blancs sur le visage, parmi elles Falbala, Lili et Lara. "On est là pour représenter le symbole de la République : la Liberté, l'Egalité, la Fraternité". L'une des jeunes femmes va plus loin : "on veut le RIC, on veut vivre correctement et décider aussi de notre avenir, surtout pour nos enfants."

Et comme toujours des slogans inscrits à même les Gilets ou ailleurs... © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les manifestants, Stéphanie, 42 ans, divorcée, une enfant à charge et à peine 1 500 euros par mois pour vivre. "Moi je viens ici parce que je n'ai aucune aide comme je travaille à temps complet, même la Caf m'a dit que je devrais me mettre à temps partiel parce qu'avec les aides je toucherai plus".

Le char a eu de la visite © Radio France - Thomas Nougaillon

Le pouvoir d'achat figure toujours parmi les revendications principales. "Moi perso -explique Morgan- je suis à 1 700 euros par mois, je me bat pas pour moi, je m'en fous. C'est pour mon père que je suis là, lui n'a que 700 euros de retraite, vous trouvez ça normal?"

Des poubelles incendiées devant la maison d'arrêt... © Radio France - Thomas Nougaillon

Devant la mairie la situation aurait pu dégénérer © Radio France - Thomas Nougaillon

Des projectiles ont été jetés vers les agents municipaux par dessus les grilles © Radio France - Thomas Nougaillon

L'un des piliers à l'entrée de la mairie a été tagué © Radio France - Thomas Nougaillon

Les gendarmes vont bientôt intervenir boulevard de la Trémouille © Radio France - Thomas Nougaillon

Comme d'habitude cet acte 13 s'est terminé par des affrontements avec les forces de l'ordre rue de la Préfecture. Les forces de l'ordre qui ont encore une fois fait usage de lacrymogènes. Mais à l'image de cet homme, les Gilets jaunes, promettent de revenir. "Pour foutre le bordel et montrer à Macron qu'on est là. S'il faut revenir samedi on sera là il n'y a pas de problèmes. On sera là même dans trois ans s'il faut!"