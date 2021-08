2 000 opposants au pass sanitaire manifestent ce samedi à Grenoble

Les manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale se poursuivent. C'est le cinquième samedi de mobilisation depuis le début du mouvement. Et dans le cortège, de nombreuses familles, inquiètes pour la rentrée des classes.

C'est devenu un rendez-vous habituel. Chaque samedi, les opposants au pass sanitaire se réunissent Place de Verdun, à Grenoble. Ce samedi 14 août, ils étaient 2 000 à dire non à ce fameux QR code.

Le lundi 9 août, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur, rendant obligatoire le pass sanitaire pour accéder aux restaurants, cafés, cinémas, hôpitaux (sauf urgence), mais aussi pour les trajets longs en car, train et avion.

"Liberté, liberté, liberté" ou "Le pass sanitaire, on n'en veut pas", pouvait-on entendre dans le cortège. Et parmi les manifestants, des enfants, venus accompagner leurs parents. Ces derniers sont inquiets et redoutent une vaccination obligatoire pour aller à l'école. "Je veux avoir le choix pour mes enfants", maintient David, papa d'une petite fille de 10 ans.

Christelle ne se pose même pas de question. "Si la vaccination est obligatoire, je déscolarise mes enfants, je préfère leur faire l'école à la maison !", assure cette mère de 36 ans.

La vaccination obligatoire pour les enfants n'a pas été envisagée par le gouvernement. La vaccination obligatoire concerne uniquement un nombre très restreint de professions travaillant avec du public, dont les soignants.

Ils étaient des dizaines de milliers, à manifester partout en France ce samedi 14 août.