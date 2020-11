2.000 personnes au lieu de 8.000 pour respecter les distances à Carrefour Centre-Sud au Mans

Les commerces des galeries marchandes des hypermarchés vont pouvoir rouvrir ce samedi. Une réouverture avec un protocole sanitaire strict qui va limiter le nombre de clients : une personne pour 8m2.

Illustration à l'hypermarché Carrefour Centre-Sud au Mans.

Des agents et de la vidéo pour limiter le nombre de personnes au même endroit

Dans cet établissement du Mans, la galerie marchande fait 12.000m2, l'hypermarché autant, et il faut rajouter les parkings. Les clients seront suivis tout au long de leur parcours. Il y aura des agents à toutes les entrées qui vont compter les personnes. D'autres agents seront présents dans la galerie marchande pour limiter les mouvements de personnes et les attroupements. Les agents sont reliés par radio et sont également aidés par le PC de sécurité qui dispose de plus d'une centaine de caméras. Il y a également un sens de circulation et des marquages au sol pour respecter le mètre de distance devant une boutique.

"Nous avons été plus loin que le protocole sanitaire" souligne Loïc Lamoulère, le directeur du centre commercial. "Chez nous, ce sera une personne pour 10m2".

C'est une période très importante pour le centre commercial. Certaines boutiques de la galerie marchande réalise entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaire annuel.

Des vigiles seront présents à chaque entrée de l'hyper-marché et pourront intervenir au sein de la galerie s'il y a trop de personnes au même endroit © Radio France - Christelle Caillot

Un protocole sanitaire strict également pour les personnels

Les salariés du centre commercial sont également soumis à des règles strictes. Ils doivent pour la plupart arriver avant l'ouverture et partir après la fermeture. Des places de parkings leur sont réservés. Par ailleurs, les livreurs doivent également respecter les sens de circulation au sein de la galerie. Enfin, il n'y a plus de réunion au sein des personnels techniques et administratifs. Même le directeur, ne fait plus de réunion dans son bureau. Il retrouve ses contacts dans la galerie marchande ou à l'extérieur sur les parkings.