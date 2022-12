2 143 armes abandonnées à l'Etat dans les Alpes-Maritimes

Fusils de la Seconde guerre mondiale, vieilles carabines de chasse... Au total, 2 143 armes dont 2 088 armes à feu ont été abandonnées à l'Etat dans les Alpes-Maritimes. 60 642 munitions ont aussi pu être collectées. Ce samedi, l'heure est au bilan pour la Préfecture, après la fin de la grande opération dite "d'abandon simplifié d'armes à l'Etat" dont l'objectif est de permettre à ceux qui possèdent une arme non enregistrée de la régulariser.

Une opération nationale

Ces armes étaient détenues sans permis par leurs propriétaires qui ont donc choisi de les abandonner. D'autres ont préféré les garder, 395 armes on pu être régularisées et inscrites dans le système d'information sur les armes (SIA).

Cette opération s'inscrit dans un cadre plus large. Au niveau national, près de 150 000 armes ont été abandonnées à l'État et 4 millions de munitions et de projectiles ont pu être collectés.