2 300 euros récoltés pour le petit Hugo, 5 ans, atteint d'une infirmité

Une somme dû en partie à des dons versés en soutien à la famille. Pari réussi donc pour Jean-Luc Léger qui vient de marcher 300 km à travers le Cher pour sensibiliser au handicap et récolter des fonds pour soigner Hugo et financer l'association Handi'Go.

Hugo et Marjolaine Brandon, sa mère et président e de l'association Handi'Go qui vient en aide aux personnes handicapées.

La maman du petit Hugo, 5 ans, originaire de Venesmes (dans le Cher) et atteint d'une infirmité motrice et cérébrale depuis sa naissance a récolté 2 300 euros pour aider son fils. Une somme qu'elle doit en partie à la vente de tickets de tombola et en partie aux dons qui lui ont été versés.

Pour les soutenir, Jean-Luc Léger s'était lancé un véritable défi sportif : marcher 300 km en huit jours dans le Cher. Départ samedi 14 août du Berry Républicain et retour ce samedi donc au même endroit. Pari réussi pour l'ancien athlète berrichon qui voulait sensibiliser au handicap et récolter des fonds.

De son côté, Marjolaine Brandon (la maman du petit Hugo et présidente de l'association Handi'Go) se dit très émue et très contente : "Je ne pensais pas qu'on récolterait autant d'argent en si peu de temps." Les 2 300 euros vont servir à financer la prochaine thérapie d'Hugo. Et Marjolaine souhaite aller encore plus loin en organisant d'autres actions pour aider d'autres enfants et d'autres familles.