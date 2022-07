Il y avait tellement de monde dans le parking de la gare à Nîmes, ce jeudi soir, que certains tickets ont "subi" une rallonge de plus de deux euros au moment de passer la barrière de sortie.

2,40 euros de plus au parking de la gare à Nîmes en sortie de concert après 50 minutes d'attente dans la file

Il y avait tellement de monde dans le parking de la gare à Nîmes, ce jeudi soir, que certains tickets ont "subi" une rallonge de plus de deux euros au moment de passer la barrière de sortie.

Ils ont visiblement été très nombreux dans ce cas de figure, ce jeudi soir à Nîmes. A la sortie du concert des Black Eyed Peas, pour le 14 juillet, dans les arènes, de très nombreux spectateurs se sont retrouvés coincés en même temps à l'intérieur du parking de la gare. Certains ont payé leur ticket avant de reprendre leur véhicule. Sauf que, le temps de sortir, de remonter des deuxième et troisième sous-sols, avec une queue interminable de voitures les unes derrière les autres, le paiement n'était déjà plus valable. Et certains clients ont dû payer.... une deuxième fois, pour voir enfin la barrière de sortie se lever !

Une cliente raconte notamment sur France Bleu Gard Lozère avoir payé une première fois 8,20 euros aux caisses automatiques, avant de se voir contrainte à payer 2,40 euros supplémentaires au moment du passage de la barrière. "Du racket !", dit-elle. Entre le moment où elle a repris son véhicule, et la sortie, il lui a fallu 49 minutes pour remonter la file d'attente.