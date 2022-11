2.500 foyers privés d'internet et de téléphone fixe dans le Sud-Mayenne : retour à la normale ce mercredi soir

Orange Pays de la Loire annonce sur le réseau Twitter un incident technique, depuis mardi soir, qui prive d'internet et de téléphone fixe 2.500 foyers dans trois communes mayennaises : Grez-en-Bouère, Gennes-sur-Glaize et Saint-Denis d'Anjou. Contacté, l'opérateur indique que cette panne est due à la rupture d'un câble lors d'un chantier d'une entreprise. Les agents sont sur place pour réparer et tout doit revenir à la normale ce mercredi en fin de journée ou en tout début de soirée.

ⓘ Publicité