2.500 manifestants contre le pass sanitaire à Grenoble, malgré la pluie

Il y avait des raisons de rebrousser chemin. La déception, d'abord, après l'adoption du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel, jeudi 5 août. La météo ensuite. Des trombes d'eau, des rafales de vent, de l'orage qui déferlent sur le département isérois, placé en alerte orange ce samedi 7 août.

Malgré tout, ils étaient environ 2.500 dans les rues du centre-ville, pour protester contre l'instauration à partir de lundi du pass sanitaire dans les bars, restaurants, trains longue distance, certains centres commerciaux et les hôpitaux pour les personnes non-urgentes.

"Je n'irai pas au bar, au restaurant, au cinéma..."

"On fera autrement, explique Ghislain, l'un des manifestants. Je n'irai pas, je ferai vivre des petits commerces, et puis c'est comme ça". Lui ne souhaite pas se faire vacciner : "Je suis suivi depuis des années pour une maladie, et bien au mois de septembre je ne pourrai pas aller à mon rendez-vous. Je préfère ne pas y aller plutôt que d'être vacciné."

Les manifestants n'en démordent pas, le pass sanitaire, ils feront sans. Tant bien que mal. Et ils espèrent encore le renverser, même s'il a été adopté cette semaine au Conseil constitutionnel. "Cela n'a pas de sens, pour moi c'est très clairement une privation de liberté", détaille Ghislain. "S'il y a suffisamment de contestataires, cela pourra être modifié, estime Sylvie, qui manifeste pour la première fois contre le pass sanitaire. Un pass pour aller dans les hôpitaux, c'est un scandale..."

Malgré le mauvais temps, la mobilisation ne faiblit pas, ils sont très peu à quitter le cortège. Signe d'une détermination.