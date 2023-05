2.000 à 3.000 personnes attendues au sanctuaire Notre-Dame-de-Santa-Cruz pour le pèlerinage Pied-noir

Ils sont nombreux à être venus s'installer ici après la guerre d'Algérie, en 1962 : 1.200 Pieds-noirs sont arrivés dans les logements HLM du Mas de Mingue, avec leurs traditions. La procession auprès de la Vierge en fait partie, elle qui avait permis, à Oran, de mettre fin à l'épidémie de choléra.

ⓘ Publicité

Roger Pessoles est le président de l'association nationale des amis de Notre-Dame-de-Santa-Cruz, à Nîmes : "Nous attendons entre 2.000 et 3.000 personnes, aujourd'hui. La messe est à 11h, la procession à partir de 14h30. Les gens pourront se recueillir dans les salles du sanctuaire, en visiter les nouvelles, la grotte. On a aussi des stands avec charcuterie une paëlla avec 250 places… et puis il y avait la veillée, hier soir", détaille-t-il.

Lui a quitté l'Algérie à 18 mois, mais se sent bien sûr Pied-noir : "Je n'ai pas connu, mais il me manque quelque chose. J'ai des enfants qui ont 22-23 ans, ils sont déjà venus et ils reviendront, je pense, ils ont besoin de garder ça." L'affluence baisse cependant au fil des années.

Ce jeudi 18 mai, neuf cars de pèlerins sont attendus.

loading