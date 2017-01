Depuis l'attentat de Charlie, une prof lutte contre la radicalisation à Strasbourg

2 ans se sont écoulés depuis les attentats de janvier 2015, au cours desquels 17 personnes ont été assassinées par des terroristes. Depuis, la France se heurte à cette question : comment lutter contre la radicalisation ? Au quotidien, à Strasbourg, Christine Panzer fait de la prévention. Portrait.

Les attentats de janvier 2015, c'était il y a deux ans. Le 7 janvier, 11 membres de la rédaction du journal satirique "Charlie Hebdo" tombaient sous les balles des djihadistes. Le lendemain, une policière était abattue. Enfin, le 9 janvier, 4 personnes présentes à l'Hyper Casher de Vincennes, 3 clients et un employé, étaient assassinés.

A LIRE EN + : De l'Alsace à la Syrie, de la Syrie à l'Alsace : le parcours des 7 djihadistes présumés

Depuis ce jour-là, la France est confrontée à une question : comment lutter contre la radicalisation ? Christine Panzer est professeur des écoles à Strasbourg, elle est également militante engagée et présidente de l'Astu, une association qui fait de la prévention auprès des plus jeunes.

En allumant la radio dans sa voiture après la classe ce mercredi 7 janvier, Christine se rend très vite compte que le ton est inhabituel, elle apprend alors que 11 journalistes de Charlie Hebdo ont été assassinés. Le lendemain, ses élèves de primaire l'assaillent de questions :

Depuis, les enfants ont vécu le Bataclan, Nice, Berlin, ou encore l'attaque de la discothèque d'Istanbul... 7 janvier 2016, les attentats font partie de leur quotidien. Avec son association, l'Astu, Christine anime des formations financées par l'Etat auprès du corps enseignant. Le but de ces formations : comment réagir face à certaines questions posées par les élèves ? Comment retenir ceux sur le point de basculer dans la radicalisation ?

Dans un formations, on fait intervenir un psychiatre, un politologue, un historien des religions, un journaliste et on croise les regards entre adultes, du prof de collège à l'animateur de quartier.