2 ans après, Marseille se souvient de ce 5 novembre 2018 il était 9h05

C'est à cette heure exactement que les numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne se sont effondrés en quelques instants, 8 occupants du 65 y ont perdu la vie.

2 ans après un moment fort ce jeudi matin à 9 heures 05 au pied des deux immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, un moment de recueillement pour les 8 victimes de ce drame.

A l'approche du 5 novembre, je ne dors plus - Sabine, une voisine qui habite en face des immeubles effondrés

A quelques mètres des numéros 63 et 65 de la rue d'Aubagne, les photos ou silhouettes des 8 victimes: Simona, Fabien, Niassé, Chérif, Julien, Marie Emmanuelle , Ouloum et Taher, l'idée d'un mémorial fait son chemin.

A quelques mètres du drame, la photo des huit victimes © Radio France - Laurent Grolée

Deux ans après, plus de 400 familles n'ont pas été relogées et doivent vivre en famille dans des logements provisoires et souvent exiguës

5000 personnes, 545 immeubles au total ont été évacués depuis le drame

Il y a quelques jours, la rue a été rouverte à la circulation un bol d'air pour les habitants qui n'ont pas quitté les lieux

Vue de chez une voisine du drame au 68 © Radio France - Laurent Grolée

La rue d'Aubagne a été rouverte à la circulation il y a quelques jours © Radio France - Laurent Grolée

A l'heure où on se souvient du drame, une première dans le dossier, le bailleur social Marseille Habitat est mis en examen pour "homicides involontaires par violation délibérée d'une obligation de sécurité" dans l'enquête sur l'effondrement mortel de deux immeubles à Marseille en novembre 2018.

Le bailleur social est également mis en examen pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a indiqué la procureure de Marseille Dominique Laure