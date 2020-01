Deux barrages filtrants organisés en Gironde contre la réforme des retraites

Des dockers, des gilets jaunes et des militants des transports sont mobilisés ce mercredi contre la réforme des retraites. Ils ont monté deux barrages filtrants à Bassens et St-Vincent-de-Paul.

Bassens, France

Les opposants à la réforme des retraites organisent deux blocages dans notre département ce mercredi matin : à Bassens et à Saint-Vincent-de-Paul. Ce sont des barrages filtrants qui sont installés sur deux ronds point : celui de la GT à Bassens, et celui qui mène aux docks des pétroles d'Ambès, à Saint-Vincent-de-Paul. En plus des dockers appelés par la CGT, des gilets jaunes et des militants des transports font partie des manifestants. À Saint-Vincent-de-Paul, la gendarmerie est également mobilisée en face.

Ces mouvements perturbent sérieusement la circulation dans le secteur. Les forces de l'ordre ont demandé la fermeture des échangeurs 41 sur l'autoroute A10 et 2 sur la rocade extérieure, vers Ambès. Fermeture qui pourrait durer une bonne partie de la matinée selon la Direction des routes de l'Atlantique.