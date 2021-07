Deux camions de matériel de nettoyage et des bénévoles sont partis de Trith-Saint-Léger pour la Belgique

Ils devaient partir jeudi à trois, mais ce sera finalement aujourd'hui à une petite dizaine et avec deux camions remplis de matériel de nettoyage. Willy Dans, membre du groupement des sauveteurs secouristes amandinois avait lancé la proposition la semaine dernière, il a été rejoint par le maire communiste de Trith-Saint-Léger Dominique Savary qui a démarché cinq entreprises qui ont acheté des brouettes, seaux, et balais pour donner un coup de main aux sinistrés de l'autre côté de la frontière.

Ils sont partis tôt ce matin pour Rochefort dans la province de Namur, une nouvelle fois touchée hier par des violentes intempéries.

Le groupement des sauveteurs qui est déjà intervenu après des tremblements de terre en Algérie, Indonésie ou Turquie, un peu en sommeil ces dernières années, s'est réveillé avec ces inondations chez nos voisins

On s'est dit, on a pris un peu de bouteille, mais on a encore des compétences, des capacités et surtout 2 bras pour pouvoir aider ! Willy Dans