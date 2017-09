Un dépôt de carburant bloqué en Gironde

Les routiers girondins bloquent depuis ce lundi matin l'accès au dépôt de carburant de Bassens. Ils entendent ainsi protester contre la réforme du code du travail. D'autres salariés comme des postiers les ont rejoint.

Ils sont une centaine à bloquer le dépôt de carburant de Bassens ce lundi matin. Depuis 4h les camions ne peuvent plus accéder au dépôt de Bassens. Seules les voitures peuvent circuler. Les routiers répondent à l'appel des syndicats CGT Transport et FO. Ils sont rejoints par des salariés et des étudiants du collectif de lutte 33. Tous protestent contre les ordonnances de la loi travail.

BLOCAGE BORDEAUX

Dépôt de carburant DPA à Bassens

Salariés, chômeurs, routiers, retraités disent STOP aux ordonnances et loi travail pic.twitter.com/bfmiypeL9L — CIP gironde (@cipgironde) September 25, 2017