2 millions d'euros de dettes au diocèse de Vaucluse : des chrétiens demandent un audit indépendant

Des chrétiens demandent un audit indépendant des finances de l'Eglise en Vaucluse. Ils dénoncent le déficit de deux millions d'euros provoqué selon eux par la mauvaise gestion de l'archevêque. A quelques semaines du départ de Monseigneur Cattenoz, ces chrétiens parlent d'une gestion catastrophique, confirmée par le rapport d'un groupe de travail du diocèse. L'association Chrétiens en Vaucluse demande également une enquête pastorale sur le comportement de l'évêque.

Un rapport commandé par l’évêque confirme la dette de 2 millions d'euros

Miguel Couralet, le porte parole de l'association Chrétien en Vaucluse, s'indigne de la gestion de la dette : "nous savions depuis des années qu'il y a des difficultés financières du fait de la mauvaise gestion de la part de Monseigneur Cattenoz. Mais là, il y a eu un rapport commandé par Monseigneur Cattenoz qui dit bien que si jamais on continue comme ça, il pourrait y avoir risque de dépôt de bilan avec nomination d'un administrateur judiciaire civil. Il manquerait deux millions d'euros par an pour pouvoir équilibrer les comptes. Monseigneur Cattenoz a créé des dépenses nouvelles en faisant venir des communautés nouvelles, des prêtres africains qu'il a fallu payer. Il a quand même construit un séminaire à Sorgues de 4 millions d'euros. On est dans une situation gravissime, nous demandons un audit financier indépendant dès maintenant pour prendre des vraies mesures."