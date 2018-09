Qu'est-ce qu'un site classé SEVESO ? Combien y en a-t-il dans le Poitou ? Quel impact pour les habitants qui vivent à proximité ? On se pose toutes ces questions alors que l'usine du fabricant de batteries SAFT à Poitiers devrait entrer d'ici trois ans dans cette classification.

Seveso, c'est une ville italienne où s'est produit un grave accident industriel en 1976 avec un rejet massif de dioxine dans l'environnement. Depuis, partout en Europe, les usines à risque sont classées en fonction de leur dangerosité. Il y a trois niveaux. Et le classement se fait souvent en fonction de la quantité de produits dangereux stockés sur place.

Combien de sites sont concernés dans le Poitou ?

Il y a 18 sites considérés à risques. Parmi eux, huit sont en seuil haut, le niveau 3. Dans la Vienne, il y a le dépôt pétrolier Picoty à Chasseneuil et l'usine Jouffray-Drillaud à Cissé où sont stockés des produits phytosanitaires.

Dans les Deux-Sèvres, il y a les fabricants d'explosifs Titanobel à Amailloux et Maxam à Thénezay, sans oublier l'usine chimique Rhodia-Solvay à Melle et De Sangosse à Saint-Symphorien. Mais le site qui est sans doute le plus surveillé de tous, c'est le dépôt gazier de SIGAP-Ouest à Niort, le seul site industriel SEVESO seuil haut du Poitou implanté dans une grande ville.

Qu'implique un classement SEVESO ?

D'abord la mise en place de deux dispositifs. Le PPRT, le plan de prévention des risques technologiques, il est censé maîtriser l'urbanisation autour de l'installation classée. Ensuite, il y a le PPI, le plan particulier d'intervention, qui définit l'organisation des secours en cas d'accident grave. Des exercices ont lieu régulièrement. Les riverains sont aussi censés avoir reçu un guide de prévention dans leur boîte aux lettres.

Quelle est la conduite à tenir en cas d'accident ?

Une alerte est déclenchée par une sirène qui retentit pendant plusieurs minutes. Il faut s’abriter dans le bâtiment en dur le plus proche, se protéger, se calfeutrer et écouter France Bleu Poitou pour s’informer de la situation. Il ne faut allumer aucune flamme, éviter de téléphoner, ne pas aller chercher les enfants à l’école (car ils seront confinés pour être mis en sécurité).

Bon à savoir, la centrale nucléaire de Civaux ne relève pas de SEVESO car le risque est radioactif. C'est donc une autre réglementation qui s'applique.