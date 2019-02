2 minutes pour comprendre : une pétition pour plus de sécurité sur le parking Carnot à Poitiers

A Poitiers, une Poitevine de 22 ans lance une pétition pour demander plus de sécurité sur le toit d'un parking du centre ville, le parking Carnot.

Sur le site change.org on retrouve cette pétition : Améliorer la sécurité sur le toit du parking Carnot pour arrêter les chutes mortelles. Le parking a été renommé il y a quelques années parking de l'hôtel de ville, mais il s'agit du parking central, à quelques mètres de la place de l’hôtel de ville de Poitiers. Le dernier étage du parking Carnot est en plein air et malheureusement on y déplore des chutes mortelles, que ce soit des suicides ou des accidents.

Chloé Prouteau a été touchée de près par un de ces décès il y a trois mois, sa grande sœur y a perdu la vie. De son côté, la ville de Poitiers nous explique que la terrasse de ce parking répond à toutes les obligations de sécurité et qu'une commission de sécurité justement a rendu des rapports positifs.