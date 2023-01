2 mois après la garde à vue des bénévoles de la SNSM Ouistreham, le recrutement des sauveteurs en mer impacté

Mercredi 23 novembre 2022, 21 h 30. Cinq sauveteurs de la SNSM de Ouistreham sortent de la gendarmerie de Caen. Ils avaient été placés en garde à vue plutôt dans l'affaire du naufrage du chalutier Breiz le 14 janvier 2021 , au large des côtes du Calvados, en face de Lion-sur-Mer. Le chalutier, attaché à Saint-Vaast-la-Hougue, était remorqué par la vedette de la SNSM d'Ouistreham au moment où il a sombré, emportant trois marins-pêcheurs.

Les éventuelles décisions de poursuite des cinq sauveteurs ou de classement sans suite concernant le naufrage du Breiz en janvier 2021 seront connues fin janvier, via le procureur et le tribunal judiciaire du Havre.

Dans le Calvados, grâce aux bénévoles de la SNSM, 237 personnes ont été secourues en 2022 et 201 sauvetages ont été réalisés

C'est donc sur fond de doute que la SNSM du Calvados faisait ce samedi sa traditionnelle assemblée générale, organisée cette fois-ci au Casino de Villers-sur-Mer, avec environ 90 bénévoles dans la Manche et du Calvados. L'occasion de faire le point sur les interventions de l'année, les finances et la formation des futurs sauveteurs. La station balnéaire a également signé avec la SNSM une convention actant la mise à disposition de locaux pour l’accueil de formations des sauveteurs bénévoles.

L'épisode garde à vue toujours impact le recrutement

Il suffit de poser la question aux bénévoles pour comprendre que l'épisode judiciaire des cinq sauveteurs en mer de la SNSM de Ouistreham est encore un sujet sensible. Salem Benaï­chouche est le patron de la station SNSM d'Honfleur. Il fait partie des 260 bénévoles calvadosiens et il voit bien que les embauches sont difficiles depuis deux mois : "Le problème qu'on a dans les stations actuellement, c'est que les gens sont refroidis par cet épisode. Il y a des gens qui ont des diplômes professionnels. Et si jamais, lors d'une intervention, on peut leur retirer leur diplôme professionnel, ils ne vont pas venir au risque de perdre leur boulot"

Une inquiétude partagée par le président national de la SNSM, Emmanuel de Oliveira : "On n'oublie pas. C'est extrêmement grave. Ça a un impact très fort sur notre bénévolat. Il y a des tas de questionnements qui se sont levés sur les responsabilités que portent nos sauveteurs en mer. Beaucoup de bénévoles me questionnent en me disant, mais qu'allons-nous faire pour pouvoir continuer à opérer avec une protection juridique maximale".

Malgré tout, la SNSM va continuer à développer son offre de formation et renouveler les navires vieillissants. Le premier de la liste 2023 est l'achat d'un nouveau canot tout temps pour la SNSM de Ouistreham.

Le prix de l'immobilier, également un frein dans le Calvados

L'intervention en mer des bénévoles a encore été précieuse en 2022, d'autant que la fréquentation des plages et des navires de plaisance en mer sont reparties à la hausse, mais la SNSM est aussi confronté au prix de l'immobilier, qui complique la tâche du recrutement des bénévoles selon Emmanuel de Oliveira.

"Notre difficulté, c'est qu'il faut appareiller, prendre la mer très vite en moins de quinze minutes. Et donc il faut habiter dans un rayon de dix kilomètres autour de la station. Et aujourd'hui, avec la pression des prix de l'immobilier, il y a beaucoup d'endroits où l'immobilier est très cher, alors, les gens habitent de plus en plus loin du port ou de la station. Et c'est ça notre difficulté principale. Toutes les stations recherchent toujours des bénévoles, mais on a assez de bénévoles pour faire fonctionner les stations. Mais nous invitons tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir à devenir sauveteurs en mer".

La SNSM du Calvados en chiffres

201 sauvetages / 237 personnes secourues en 2022

260 bénévoles sur le littoral calvadosien qui s'étend d'Isigny-sur-Mer à Honfleur

8 stations permanentes

20 stations saisonnières avec 24 postes de secours

1 Centre de formation

En 2021, sur toute la France, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 32 000 personnes : 13 600 secourues, 17 100 soignées et 1 200 enfants égarés et retrouvés.