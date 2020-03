20.000 masques récupérés après un appel aux dons pour les soignants libéraux de la région Centre

Grâce à l’appel aux dons de matériels de protection émanant de l’URPS Médecins Libéraux, de la Fédération des URPS et des 15 CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) opérationnelles du Centre-Val de Loire, près de 20.000 masques ont ainsi pu être récupérés pour les professionnels de santé libéraux de toute la région.

Il faut encore du matériel pour les soignants

En plus des masques, les professionnels de santé ont en effet également grand besoin de charlottes, de lunettes, de sur blouses, de combinaisons, de sur chaussures ou encore de détergent de surface. C’est notamment le cas des infirmières et infirmiers libéraux qui suivent à domicile des patients infectés par le Covid-19 et qui ne peuvent se contenter d’un masque.

Toutes les entreprises (notamment de la restauration, de l’esthétique ou de la réparation automobile) disposant de matériel de ce type inutilisé sont invitées à contacter le 02 38 22 87 11, numéro d’appel régional qui se chargera de le distribuer aux professionnels de santé concernés.