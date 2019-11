20 ans après le PACS, le mariage toujours en tête dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Le Pacte civil de solidarité, le Pacs, célèbre ses 20 ans cette semaine. La loi a été promulguée le 15 novembre 1999. L'instauration du PACS fut une grande réforme de société, le projet de loi, très débattu, avait suscité à l'époque des débats houleux à droite et au sein de l'Eglise où l'on comptait de farouches opposants. Aujourd'hui plus personne ne semble en contester la légitimité, le Pacs séduit toujours plus de couples. Hétérosexuels ou Homosexuels.

Pacs ou mariage ?

Pour autant le PACS n'a pas révolutionné le choix des amoureux dans les Alpes-Maritimes. Le mariage reste privilégié selon les derniers chiffres de l'INSEE datant de 2016. Cette année-là sur 7771 unions dans le département, 59 % représentent des mariages, 41 % des Pacs. Environ 4500 mariages sont célébrés pour 3200 Pacs.

Le PACS en hausse

La tendance des amoureux à se pacser est toutefois à la hausse depuis 10 ans dans les Alpes-Maritimes. La meilleure année c'était 2009. Le pacs talonne alors le mariage : 3750 mariages contre 3650 Pacs. mais le mariage résiste donc sur la côte d'Azur.

Une spécificité locale ?

Le taux de nuptialité est le deuxième plus important de France, après le Vaucluse avec un peu plus de 4000 mariages célébrés chaque année pour des couples hétérosexuels entre 2 et 300 mariages pour les couples de même sexe jusqu'à 368 célébrés en 2017.

