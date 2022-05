20 ans de l'attentat de Karachi : "le 8 mai a la couleur du deuil à Cherbourg"

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, est le premier à prendre la parole, ce dimanche 8 mai 2022, à la cérémonie de commémoration des victimes de l'attentat de Karachi. "Le 8 mai a la couleur du deuil à Cherbourg. Ils étaient d'ici, et ils sont morts assassinés là-bas, alors qu'ils se rendaient au travail. Nous ne les oublions pas", déclare le maire, à quelques mètres de la stèle en hommage aux onze salariés de la DCN, dont huit Cherbourgeois, morts dans l'attentat de Karachi.

Benoît Arrivé au sujet des victimes de l'attentat de Karachi : "nous ne les oublions pas, nous ne vous oublions pas." © Radio France - Léa Dubost

Parler des victimes, et non pas du volet judiciaire de cette affaire tentaculaire, c'était la volonté des familles. "Aujourd'hui, ce n'est pas le temps du judiciaire ni du politique. C'est le temps du souvenir. Même si nous on pense à eux chaque jour, il faut rappeler qu'avant tout c'était des hommes, des pères, des maris, des fils, des frères", souligne Sandrine Leclerc, porte-parole de six familles de victimes.

Mais à la fin de la cérémonie, après le dépôt des fleurs devant la stèle, Fanny Dupont a du mal à cacher sa colère. Son père est décédé dans l'attentat, et depuis, elle est rongée par la quête de vérité. "Je suis révoltée contre la France. La tristesse est toujours là, et la colère, elle est énorme. Que justice soit faite", demande-t-elle.

La cérémonie se termine sur plusieurs minutes silencieuses, les familles immobiles devant la stèle. De nombreuses larmes coulent. Vingt ans après, la douleur et le souvenir sont intacts. "On ne pourra jamais oublier, c'est impossible", résume Christophe. Comme lui, plusieurs Cherbourgeois sont venus se recueillir, encore très touchés par ce drame.

