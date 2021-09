20 ans de l’explosion d’AZF et un mémorial tombé dans l’oubli

Pour les 20 ans de l’explosion d’AZF, les cérémonies officielles vont se dérouler comme chaque année au mémorial sur l’ancien site de l’usine. Un lieu qui a été aménagé et inauguré en 2012. Depuis, les associations estiment que ce mémorial a été malmené, voire délaissé par les municipalités.

Les choses bougent enfin

Mais visiblement, depuis quelques semaines les choses bougent pour tenter de rattraper le temps perdu. En ligne de mire, évidemment les commémorations. 31 cyprès ont été coupés, une stèle re-déplacée. En fait, il s’agit de suivre les instructions du mémorial tel qu’il l’a été validé dans le concours d’art public de 2011. En enlevant ces arbres et en décalant la stèle, la perspective et le sens de l’œuvre sont respectés.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Les lumières qui illuminent le haut de chacun des 400 poteaux d’inox ne fonctionnent pas depuis des mois. On ne peut plus entendre les sons qui étaient prévus. Clairement, l’artiste Gilles Conan estime que le mémorial a été oublié. Et le plasticien insiste. La municipalité Pierre Cohen n’a pas, au départ, finalisé le travail avec par exemple une absence de signalétique. L’équipe de Jean-Luc Moudenc, a ensuite subi "un manque d’entretien de maintenance". Mais Gilles Conan espère que les choses sont en train de rentrer dans l’ordre.

Panneaux informatifs

La question du parcours de mémoire est aussi centrale et montre à quel point le dossier est épineux. Dès le départ, dès le projet initial lancé par Pierre Cohen en 2011, des panneaux informatifs devaient accompagner l’œuvre d’art. Cela devait être plus d’une vingtaine de stèles, implantées quasiment au sol, pour informer sur l’explosion et ses conséquences. Mais 10 ans plus tard, toujours rien. Neuf panneaux seront finalement installés dans les heures à venir. A minima, disent les associations qui se sont battus pour chaque mot et notamment autour de la question de la responsabilité de Total.

Un site jusqu'ici méconnu car invisible

Ce site en mémoire d’AZF était aussi jusqu’ici quasi invisible. Un panneau indiquant le parking « mémorial AZF » est en train d’être installé. L’arrêt de bus indique aussi depuis peu le site. Le 7 septembre 2021 l’arrêt Gironis a été renommé Gironis-Mémorial-AZF sur la ligne 13. Des détails qui feront peut-être que les Toulousains ne pourront plus finalement s’arrêter dans ce lieu souvent désert.

Une volonté de faire vivre ce lieu ?

Alors pourquoi ce site a-t-il été oublié pendant si longtemps ? Les tensions entre les différentes associations n’ont pas aidé et ont bloqué notamment le parcours mémoriel. Mais au-delà de ces différents, certains au sein des municipalités n’ont pas voulu croire en ce lieu. En charge, pendant quelques années, l’ex adjoint de Jean-Luc Moudenc, Franck Biassotto s’est mis pas mal de monde à dos dans ce dossier. Mais il reste une question plus large. La ville de Toulouse a-t-elle envie de faire vivre la mémoire d’AZF ? Une mémoire douloureuse certes, mais qui fait partie de son histoire. On peut notamment s’interroger sur le fait qu’aucune personnalité nationale ne soit présente pour participer aux commémorations des 20 ans de l'explosion.

L’artiste et les associations vont se déplacer sur le site le lundi 20 septembre, quelques heures avant les commémorations, avec des avocats pour confirmer que les changements promis ont été actés.