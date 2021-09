20 ans de la catastrophe d'AZF : le déroulement de la cérémonie mardi

Ce mardi 21 septembre, Toulouse commémore les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle en France. L'explosion de l'usine AZF a fait 31 morts en 2001. Pour cet anniversaire symbolique, la cérémonie officielle sera, à un détail près, strictement identique aux autres auparavant.

Ce mardi 21 septembre, les représentants officiels des institutions (mairie, département, région, Etat) seront présents comme chaque année vers 10h sur le site du mémorial d'AZF, route d'Espagne. La cérémonie durera moins d'une heure, sans prise de parole des élus.

S'ensuivront à 10h17, heure de l'explosion, l'enclenchement des sirènes de la ville, puis quelques minutes plus tard la lecture des noms des 31 victimes décédées lors de la catastrophe.

Parcours mémoriel en conclusion

Les institutions déposeront vers 10h30 leurs gerbes de fleurs avec l'associations d'anciens salariés d'AF "Mémoire et Solidarité" (qui organiseront leur propre hommage un peu avant devant la stèle), le Comité de défense des victimes d'AZF ainsi que l'association Familles endeuillées AZF Toulouse.

Comme d'habitude, l'association des Sinistrés du 21-septembre et "Plus jamais ça" ne participeront pas à cet évènement institutionnel, lui préférant une cérémonie à 9h30 au rond-point du 21-septembre, quartier Croix-de-Pierre, aux côtés de l’Union Départementale des syndicats CGT de Haute Garonne et la Fédération CGT des salariés des industries chimique.

La minute de silence est prévue à 10h40. Et c'est l'inauguration du parcours mémoriel qui conclura cette cérémonie officielle. Le dévoilement de ces neuf panneaux informatifs sera donc finalement le seul détail qui changera des autres cérémonies précédentes.