20 ans de la catastrophe d'AZF : "sortir de son statut de victime" exorcise Frédéric Arrou dans son livre

Onze ans après avoir quitté la présidence de l'Association des victimes du 21 septembre, Frédéric Arrou a choisi de raconter son vécu de la catastrophe d'AZF dans un livre "AZF, les fragments du fracas" qui vient de paraître aux éditions "Le Pas d’oiseau". 20 ans après la plus grande catastrophe industrielle en France, il témoigne du combat de simples citoyens face à l'industriel pour obtenir justice. Pour dépasser son état de victime, l'important dit il , c'est la "trace que l'on laisse, pas la cicatrice."

France Bleu Occitanie : Pourquoi écrire ce livre, "les fragments du fracas" , vingt ans après la catastrophe d'AZF ? Qu'est ce que vous vouliez dire ?

D'abord clore, fermer la parenthèse pour moi. Et puis aussi témoigner de ce que j'ai vu, vécu, entendu, de ma place singulière qui était celle d'un citoyen qui, deux jours après l'explosion, a considéré qu'il était impossible de ne pas réagir , de ne pas agir , au lendemain, au surlendemain de l'explosion. J'ai crée "l'Association des sinistrés du 21 septembre" sur mon quartier. Pour moi , il est important de relater ce que j'ai vécu et que les autres ne savent pas forcément : les petites mesquineries et les grands moments, les sales types et les belles personnes. Tout ce flot de rencontres que je n'avais pas prévu parce que je n'étais pas programmé pour devenir le leader d'un mouvement post traumatique post catastrophique.

Ma deuxième priorité, elle me tient énormément à cœur. Ce livre est dédié à la mémoire de Hassan Jandoubi, cet ouvrier intérimaire de 35 ans qui a été tué par l'explosion et à qui on a voulu faire porter le chapeau. À qui des salopards, relayés par une presse nauséabonde, l'ont désigné comme le coupable au titre qu'il aurait eu plusieurs sous vêtements sur lui, plusieurs tee shirt ou je ne sais quoi ( NDLR : pour avaliser la thèse de l'attentat .) Des idées abracadabrantesque, mais qui n'avaient qu'une seule visée, c'était désigner l'arabe. Comme étant évidemment un synonyme de terroriste et le coupable de ce drame, ça faisait le beurre de l'industriel, ça faisait le beurre de l'extrême droite. Hassan Jandoubi a bien sûr été mis absolument hors de cause dans cette affaire, mais il était pour moi important de souligner à quel point il fallait le réhabiliter et lui témoigner a posteriori toute la reconnaissance et l'affection qu'on peut avoir pour quelqu'un qui est aussi maltraité.

Vingt ans après, quel message voulez vous délivrer ?

Que tout est possible, que l'on peut agir, que l'on peut se mobiliser, que l'on ne doit pas être une victime éternellement, si on le peut. Parce que moi, c'est important de le préciser, je parle de ma place de sinistré, pas de famille endeuillée. Moi, je n'ai pas eu à vivre ça. Je n'ai eu que les plafonds effondrés ou le fracas matériel. Donc, c'est quand même très différent. Si ma fille, mon fils avait été atteint physiquement, je ne sais pas la force que j'aurais trouvé, parce que le deuil et la tristesse envahissent tout. Mais en l'occurrence, moi, ça n'était que des dégâts matériels . On a été expulsés par l'explosion pendant six ou sept mois de chez nous, mais c'est une bagatelle au regard de la perte d'un être proche. Mais l'idée, c'est que quand on se saisit de son combat et qu'on est assez déterminé à plusieurs , cela devient une affaire collective. Je témoigne en mon nom, mais je témoigne aussi d'un mouvement collectif fort, puissant et déterminé, relayé par un bric à brac incroyable de partis, de mouvements, de syndicats, d'associations et de citoyens. Ensemble, il est possible d'obtenir gain de cause.

Évidemment, j'aimerais penser aux habitants de Beyrouth , qui eux n'auront pas la chance d'avoir un interlocuteur parce qu'il n'y a personne comme interlocuteur à Beyrouth . Mais je pense à Lubrizol, je pense à Salsigne. Je pense à tous ces gens qui ont à pâtir et à souffrir des mauvais traitements qui leur sont infligés par une industrie peu regardante sur ses pratiques. Il faut s'en saisir et ça peut marcher. Nous avons, nous en l'occurrence, gagné tous nos combats.

Vous avez gagné, cela veut dire que la justice est passée ?

La justice est passée. D'abord, on l'a eu en travers de la gorge parce qu'au premier procès, c'est la relaxe qui a été prononcée. On a admis que la justice devait dire ce qu'elle devait dire et elle l'a dit. Évidemment que nous avons fait appel. Il y a eu un second procès qui a condamné l'industriel. Il a été cassé pour un vice de procédure. Il y a eu un troisième procès qui a condamné définitivement l'industriel.

Donc, la justice a vraiment fait son boulot. Il n'y a pas qu'elle qui a fait son boulot. Il y a des hommes, des individus au service de l'Etat, au service des petites gens aussi. Les petites mains de la préfecture, les petites mains de la mairie qui ont voulu aider. Parfois, on a une idée préconçue. Un préfet, un sous préfet sont forcément des valets de l'Etat et qui n'auront qu'un souci, c'était de nous mettre à l'écart, de nous faire taire. Non. Moi, j'ai rencontré Sylvain Mathieu, le sous préfet à la Ville, Hubert Fournier, le préfet. Je me suis aperçu que finalement, ces gens que je croyais dévoués à une cause qui n'était pas la nôtre, avaient en tête une préoccupation constante de trouver des solutions à nos problématiques.

Et puis, je le redis, les petites mains de la mairie qui, au lendemain, de l'explosion, alors que je vide ma maison arrivent dans une 205. Une élue m'interpelle , elle me dit "on est de la mairie, on a des chocolatine. Où est ce qu'on peut s'installer ? " J'ai trouvé ça à la fois dérisoire et mignon, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Je crois que face à la sidération qui était la nôtre , je parle des Toulousains, de toutes les personnes qui ont vécu ce drame, chaque geste pouvait avoir du sens. Celui là était dérisoire et pathétique, mais il avait du sens.

Vingt ans après, il faut savoir tourner la page ?

La page se tourne. Pour moi, toute seule, comme les pages d'un livre. La quatrième de couverture, c'est ma dernière page AZF. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est ne pas garder en soi des choses qui seraient nouées, qui seraient douloureuses. Il faut les exprimer. Moi, j'ai écris un livre. Je crois que des anciens salariés font une pièce de théâtre, je suggère à tout un chacun de donner son témoignage, de l'écrire, qu'il soit publié ou non. Mais l'écrire, c'est s'en défaire . Et ça me semble vraiment important. On ne peut pas marmonner toute sa vie cette sale affaire , qui viendrait annihiler toute perspective.

Qu'est ce que vous attendez vous des cérémonies des 20 ans d'AZF ?

En arabe, c'est walou ! En français, c'est rien, nada, rien. L'important, c'est la trace qui va rester , mais pas la cicatrice. Je pense que j'y concours avec mon livre , que j'ai voulu plutôt désinvolte. Ce n'est pas une chape de plomb que j'ai voulu écrire. J'espère qu'on peut y sourire, voire rire, parce que je suis parfois plus que taquin. Parce que quand je balance, je balance. Je n'ai pas de raison d'avoir une parole atténuée , une nuance qui serait un peu hors de propos. Parce que j'avais des choses à dire, voilà. Les cérémonies officielles, je pense que si quelques uns y trouvent leur compte, c'est important. Moi, ça ne m'importe pas.

J'ai dans mon jardin un monument, une barre d'acier qui a été récupérée avec Jacques Mignard le 23 octobre 2001 . Jacques Mignard, délégué à la sécurité, syndicaliste CGT à AZF avec qui j'avais pris contact pour que l'on puisse comprendre, se connaître . Un mois et douze jours après l'explosion , en sortant de l'usine, je vois une barre de fer complètement torsadée. Cette barre de fer me fait penser à une œuvre de Jean-Pierre Rives, rugbyman et sculpteur. Elle pèse neuf kilos. On dirait un ruban d'acier rouillé. C'est une très belle sculpture qui témoigne de la puissance de cette catastrophe, de cette explosion et de cette saloperie. Et c'est une métaphore pour dire que peut naître quelque chose de beau, y compris des drames. Mais il faut pour cela trouver la force. Je crois qu'on la trouve plus facilement collectivement qu'individuellement.