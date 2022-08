20 cas de variole du singe désormais recensés en Bourgogne-Franche-Comté

La variole du singe est bien présente dans la région Bourgogne-Franche-Comté. 20 cas ont été détectés. Pour éviter la propagation, les associations et autorité sanitaire sensibilisent les populations les plus à risque.

Il y a désormais 20 cas de variole du singe, ou "Monkeypox", recensés en Bourgogne-Franche-Comté. Aucun ne présente de symptômes graves à l'heure qu'il est, mais face à la progression de l'épidémie partout en France avec 2 000 cas recensés partout sur le territoire français, l'agence régionale de santé et les associations locales redoublent d'efforts pour sensibiliser la population et inciter les plus exposés à se faire vacciner.

Le public ciblé en priorité par cette campagne de vaccination, "ce sont les hommes aux multiples partenaires. On a aussi les personnes trans, les prostitués et puis les professionnels qui exercent dans les lieux de consommation sexuelle", précise Alain Morin, le directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.

Ce n'est pas une contamination comme le covid

Sur le terrain, l'association Aides s'occupe de relayer l'alerte sanitaire auprès des militants. Et le message est entendu car l'inquiétude est là selon son président régional Emmanuel Bodoignet. "Même s'il n'y a pas de décès connu en France, il y a quand même pendant 21 jours un confinement, un isolement et des douleurs assez aigues au début."

"Vous pouvez également avoir de la fièvre, des ganglions. Cela ressemble à une varicelle" ajoute Alain Morin. Un virus qui se transmet par contact de la peau, des muqueuses avec la peau d'une personne infectée ou par les gouttelettes comme la salive, éternuements et postillons. "Ce n'est pas une contamination comme le covid. Il faut quand même être en contact direct à moins de deux mètres pendant trois heures. Ce n'est donc pas une transmission facile, ce qui fait qu'on peut limiter les risques." Pour cela, il faut un schéma vaccinal complet, soit deux injections espacées d'au moins 28 jours. Un vaccin dont l'efficacité est évaluée à plus de 80%.

Les doses, elles, sont en quantité nécessaire dans les 6 centres de vaccination de la région précise l'ARS. En Côte-d'Or, le centre se situe pour l'instant uniquement au CHU de Dijon.