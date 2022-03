Les terrasses font le plein en Dordogne pour les premiers beaux jours de printemps

Le mercure affiche en moyenne 20° en Dordogne et c'est prévu jusqu'à lundi. Des températures particulièrement douces pour la saison, un phénomène classique qui ne signifie pas pour autant la fin des gelées matinales.

Le temps est au beau fixe et ça devrait durer. Météo France annonce en moyenne 20 degrés dans la journée jusqu'au mardi 29 mars inclus. Des températures surprenantes pour les premiers jours du printemps, mais qui ont ravi plus d'un Périgordin. Nous sommes nombreux a avoir fait le plein de vitamine D en terrasse. Valéry Mourrot, prévisionniste à Météo France confirme que les températures sont inhabituellement élevées pour cette période de l'année : "En moyenne à cette saison on devrait avoir environ 17 degrés. Mais le phénomène n'est pas inédit."

" En Dordogne on a déjà vu 24.6°, le 25 mars 2012"

"On est un petit peu au-dessus de la moyenne mais on ne peut _pas parler d'anomalie._" En effet des épisodes de douceur à la fin du mois de mars sont courants en Dordogne, selon Valéry Mourrot. Rien à voir avec le dérèglement climatique. Certains matins sont encore marqués par des températures négatives, un phénomène tout à fait normal en cette période de l'année, comme la possibilité d'épisodes de gel.

Selon le prévisionniste, de si belles températures affichées dès la fin du mois de mars ne protègent en rien d'épisode de gel. Ces derniers pouvant survenir "jusqu'à la fin du mois d'avril".