INFO FRANCE BLEU - 20% des jeunes ont déjà été confrontés à une situation de cyber-harcèlement

20% des jeunes affirment avoir déjà été confrontés à une situation de cyber-harcèlement révèle une étude réalisée par e-Enfance, association de protection de l'enfance sur internet, et la Caisse d'épargne et publiée ce mercredi 6 octobre.

Insultes, messages haineux, humiliations sur les réseaux sociaux ou divulgation de photos intimes : selon une étude* réalisée par e-Enfance, association de protection de l'enfance sur internet, et la Caisse d'épargne, 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés à une situation de cyber-harcèlement. Dans la majorité de cas, il s'agit de toutes jeunes filles (51%), âgées de 13 ans en moyenne. Lorsqu'on les interroge sur les motifs de ce cyber-harcèlement, 45% des personnes sondées évoquent en premier lieu la jalousie et la vengeance, puis les différences de goûts et de comportements (38%) et enfin les différences physiques et de look (36%).

13 ans, l'âge moyen des victimes

Ce cyber-harcèlement s’accompagne, "voire se double parfois de violences numériques, aux conséquences également durables sur les enfants", note l'étude. "30% des jeunes interrogés déclarent avoir été choqués par des contenus rencontrés involontairement sur internet ou les réseaux sociaux", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Comment l'expliquer ? L'âge moyen auquel les enfants ont accès à leur premier appareil numérique est aujourd'hui de 10 ans et 63% des enfants interrogés indiquent être inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux. En tête des plateformes les plus utilisées : Snapchat, Youtube et Instagram. Lancée il y a quatre ans seulement par le groupe chinois ByteDance, TikTok est également très prisée des plus jeunes. La plateforme vidéo revendique désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actif. En moyenne, les enfants et adolescents passent deux heures par jour sur les réseaux sociaux pour communiquer et échanger avec leur groupe d’amis (83%), suivre ce qu’ils font (55%), et rechercher des contenus divertissants pour s’amuser (53%).

"Les sites de jeux en réseaux tirent également leur épingle du jeu", relève l'enquête. "Près de la moitié des enfants interrogés déclarent s’y rendre."

Le cyber-harcèlement : des risques sous-estimés par les jeunes

Mais une majorité de parents, "plus de 8 sur 10 (83%), reconnaissent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur internet ou sur les réseaux sociaux, et ils sont 78% à déclarer ne pas avoir le contrôle total de ce que font leurs enfants" sur ces plateformes.

Pour ces familles, c'est un motif d'inquiétude : 74% des parents ont l’impression que leurs enfants prennent un risque en se rendant sur internet ou sur les réseaux sociaux et trois parents sur quatre redoutent, notamment, que leur progéniture ne soit victime de cyber-harcèlement.

Enfants et ados semblent, à l'inverse, sous-estimer les risques : seuls 34% des jeunes interrogés ont le sentiment de courir des risques sur la toile et 35% des enfants disent craindre le cyber-harcèlement.

Un accompagnement psychologique nécessaire pour 8 parents sur 10

Préoccupés, "95% des parents déclarent avoir mis en place au moins une action permettant de prévenir les risques encourus par leur enfant sur Internet ou les réseaux sociaux, avec en premier lieu des mises en garde ou des consignes de sécurité verbales."

Mais nombreux sont ceux qui se sentent démunis face à ce phénomène, plus de 9 parents sur 10 ont ainsi fait part de leur besoin d'être davantage aidés et accompagnés. Associations spécialisées, établissements scolaires, accompagnement psychologique... "Près de 8 parents sur 10 disent trouver utile la mise en place d’un soutien psychologique en cas de cyber-harcèlement, et près des trois quarts estiment utile de l’inclure au sein de l’assurance scolaire."

Le 3018, ligne nationale d'assistance

En avril dernier, le 3018 a remplacé le 0800.200.000 avec pour ambition de devenir "la ligne nationale d'assistance pour tous les enjeux de protection des mineurs sur internet comme la lutte contre les violences numériques et l'aide à la parentalité numérique". Sur son site internet, l'Éducation nationale précise : "En cas de cyber-harcèlement, vous pouvez contacter le n° net Ecoute 3018, géré par l’association E-Enfance. Au-delà de l’écoute et du conseil, Net Ecoute peut vous aider au retrait d’images ou de propos blessants, voire de comptes le cas échéant".

Ligne confidentielle et gratuite, gérée depuis 2009 par l'association de protection de l'enfance, le 3018 est accessible par téléphone 6 jours sur 7, de 09h00 à 20h00, mais également sur 3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et WhatsApp. L'équipe des écoutants, composée de psychologues, juristes et spécialistes des outils numériques, est formée à la protection des mineurs sur Internet et à l'accompagnement des parents. Ils accompagnent également les victimes et peuvent déclencher des procédures de signalement accélérées auprès des réseaux sociaux. Le 23 septembre, la gendarmerie et e-Enfance ont en outre annoncé la signature d'un partenariat pour mieux protéger et prendre en charge les jeunes victimes de violences via internet.

* Étude réalisée par Audirep pour Caisse d’Épargne entre le 15 avril et le 2 mai 2021, auprès d'un échantillon de 1.204 binômes parent/enfant, soit au total, 2.408 personnes interrogées.