20% des produits que mangeront les collégiens de Meurthe et Moselle seront issus de l’agriculture locale

20% des produits locaux dans les assiettes des collégiens, c’est l’objectif ambitieux que s’est fixé le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. La filière agricole se dit prête à répondre à la demande et s'organise pour approvisionner les établissements.

A la clé, 800 000 euros à se répartir entre producteurs, c’est une somme non négligeable quand on sait que les agriculteurs peinent à vivre de leur production.

40 à 50% de nos produits proviennent de la région, Pascal Abraham, chef cuisinier

Certains établissements ont déjà atteint cet objectif de 20% et l'ont même largement dépassé, c'est le cas par exemple du collège Montaigu d'Heillecourt où 40 à 50% des produits proviennent des producteurs locaux. Ce succès repose avant tout sur la volonté et l’efficacité de l’équipe en cuisine dirigée par Pascal Abraham « On utilise une plateforme qui s’appelle Paysans Lorrains. On passe commande et nous sommes livrés dans les temps avec de bons produits de saisons. 40 à 50% de nos produits proviennent des circuits courts. On s’en sort car tout ce qu’on sert dans cette cantine, c’est nous qui le fabriquons. Nous n’achetons aucun produits surgelé, aucun produit transformé et c'est pas plus cher que d'acheter des boites de conserves »

C'est frais, c'est super bon! Chahinese, élève au collège Montaigu

Au menu du jour : Une pintade au cidre d’Alsace, un gratin de butternut, des haricots, un fromage de chèvre frais, les gamins ne s’y trompent pas, souvent leur assiette est vide comme en témoigne Lucille, Chahinese et Léa « C’est super bon, parfois je suis trop gourmande, je prends trop de choses car j’ai envie de goûter à tout, on sent que les produits sont frais et que ce n’est pas du réchauffé »

1,80 euros le repas, c'est pas plus cher qu'ailleurs, Mireille Pennequin, principale du collège

Sur les 420 élèves du collège Montaigu, 330 mangent à la cantine, c'est un signe qui ne trompe pas souligne Mireille Pennequin, la principale de l’établissement « le coût de la matière pour chaque repas c’est environ 1,80 euros , ce n'est pas plus cher qu'ailleurs mais à condition que la filière d'approvisionnement s'organise. Il faut trouver des paysans qui sont prêts à venir livrer et parfois ils ne prennent les commandes que lorsqu’il s’agit de grosses quantités. C’est une véritable logistique à mettre en place ».

Sur les 20 000 élèves scolarisés dans les collèges du département, 70% mangent à la cantine