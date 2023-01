20 % des télétravailleurs franciliens envisagent de quitter l'Île-de-France

Les Franciliens qui ont recours au télétravail sont de plus en plus nombreux à envisager de quitter l’Île-de-France. Ils seraient 20 % à songer au déménagement, selon une étude du think tank Forum Vies Mobiles publiée ce lundi 30 janvier.

Un télétravailleur sur cinq envisage ainsi de quitter l'Île-de-France d’ici les cinq prochaines années d’après une enquête menée par le Forum Vies Mobiles, © Maxppp - Delphine Goldsztejn Le télétravail suscite des envies d'ailleurs auprès des travailleurs franciliens. Un télétravailleur sur cinq envisage ainsi de quitter l'Île-de-France d’ici les cinq prochaines années. 16 % l’ont déjà fait depuis le début de la crise en 2020. Ce sont les conclusions d’une enquête menée par le Forum Vies Mobiles , un groupe de réflexion (think tank) soutenu par la SNCF. La Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur font partie des destinations favorites. ⓘ Publicité Le télétravail à l’origine des envies de déménagement 43 % des Franciliens actifs qui projettent de quitter l'Île-de-France n’ en auraient pas eu l’idée sans l’émergence de cette pratique. C’est le besoin de nature, l’envie d’avoir un jardin ou encore d'acquérir un logement plus grand qui motive les télétravailleurs à vouloir quitter la région. Des habitudes de vie bouleversées par le télétravail Si les Franciliens qui télétravaillent veulent quitter l'Île-de-France, c’est que la pratique a considérablement modifié leurs habitudes de vie. Par exemple, les jours de télétravail, ils ont tendance à faire plus de vélos. 33 % d’entre eux utilisent un vélo pour se déplacer les jours de travail à la maison, contre 13 % les jours de travail au bureau. A contrario, les jours de télétravail, seuls 16 % d'entre eux utilisent leur voiture, contre 43 % en temps normal. Les destinations en vogue : Sans surprise, le sud fait partie des destinations favorites des télétravailleurs qui souhaitent quitter l'île de France. 66 % des télétravailleurs franciliens qui souhaitent déménager visent le sud ou le sud-ouest. la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, ou la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce sont les villes moyennes qui sont les plus attractives (40 %) devant les petites villes ou villages en périphérie d’une grande ville (32 %). Les chiffres clé : Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !