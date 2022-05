20 produits alimentaires emblématiques du Limousin classés dans le nutri-score par l'UFC Que Choisir

Deux produits régionaux sur trois obtiennent de bonnes notes au Nutri-Score, selon l'étude nationale publiée cette semaine par l'UFC-Que Choisir c'est à dire qu'ils obtiennent des notes de A à C pour leur valeur nutritionnelle. L'association des consommateurs a notamment ciblé 20 produits alimentaires emblématiques du Limousin dont le classement est plutôt honorable.

La viande Limousine classée A mais attention à la charcuterie

Parmi les produits les mieux notés figurent la viande limousine, le bœuf , le veau, l'agneau et même le porc de quoi ravir François Brun boucher aux halles centrales de limoges. "Pour une fois que ça va dans notre sens ça met un peu de baume au cœur car vu tout ce qu'on dit sur la viande et qu'on voit qu'elle vient parfois du monde entier ça prouve qu'il faut consommer ce qui est produit chez nous" explique le boucher limougeaud. Mais en revanche la charcuterie de porc cul noir et la terrine limousine à la châtaigne ont la note de E ce qui signifie que ces produits ne doivent pas être privilégiés mais consommés de manière occasionnelle. Avec une note de D, le pâté de pommes de terre lui non plus n'est pas très bien classé mais pour Fabienne Gerberon qui en vend à Limoges. "_Le principal c'est que mes clients savent ce qu'il y a dedans et se fassent plaisi_r".

Les farcidures bien notés mais un Nutri-score qui a ses limites

Mais dans le secteur de Tulle, en Corrèze on peut continuer à consommer sans trop se priver des farcidures plutôt bien notés avec un honorable C. Pour le grand maître de la Confrérie des farcidures Jean Pierre Mariot c'est une satisfaction. "ça nous conforte dans l'idée que nos anciens n'étaient pas à côté de la qualité alimentaire et nutritionnelle de la pomme de terre et de la farce qu'on peut y mettre à l'intérieur". Mais il reconnait aussi que les farcidures lorsqu'elles sont accompagnées de viande grasse perdent de leur valeur nutritionnelle . Et c'est là que le Nutri-score trouve ses limites selon le docteur Christine Lhomme, médecin nutritionniste à Limoges. "Le Nutri score donne une indication générale aux consommateurs quand ils font leurs courses mais un même produit obtient la même note sans tenir compte de l'endroit où il est produit si c'est chez un artisan ou en usine". Et elle prend l'exemple de la pomme du Limousin très bien notée avec un A mais cela sans tenir compte du fait qu'elles sont traitées ou non avec des pesticides.