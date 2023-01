20 propositions pour le Grand Âge

La Fédération Hospitalière de France réunit plus de 1000 hôpitaux et 3800 structures médico-sociales du secteur public. A ce titre, la FHF a présenté au gouvernement une feuille de route qui pourrait conduire à l'adoption d'une loi ambitieuse pour le Grand Âge. Comment améliorer la vie des séniors ? L'association liste 20 propositions. Création de 100 000 postes supplémentaires d'ici à 2030, un renforcement des formations, une modernisations des Ehpads ou encore la multiplication des plateformes d'accompagnement et lieux de répit.

Il faut faire beaucoup mieux dit Arnaud Robinet, le président de la FHF au micro France Bleu Champagne Ardenne

Il faut mieux accompagner les séniors et faire face au vieillissement de la population explique Arnaud Robinet qui rappelle que dans les sept prochaines années, le nombre des plus de 65 ans sera supérieur à celui des moins de vingt ans. La liste des propositions sont désormais sur la table de la Première ministre. Le rapport est chiffré : il en coûterait dix milliards d'euros d'ici à 2030.