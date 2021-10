Prodiges de la République : ces jeunes vauclusiens qui s'engagent pour les autres

18 Vauclusiens ont reçu, le 13 octobre 2021, une médaille gravée à leur nom et qui fait d'eux des "Prodiges de la République". Cette récompense a été créée en 2020 pour mettre à l'honneur les jeunes femmes et hommes dans toute la France qui se distinguent au quotidien par leur engagement citoyen au service des autres. Il s'agit surtout de récompenser celles et ceux qui ont fait preuve de dévouement pendant la crise sanitaire du Covid-19.

"Je me nourris du bonheur des autres"

Parmi ces "prodiges", certains sont venus en aide à leurs voisins pendant les périodes de confinement, d'autres ont aidé à concevoir des masques, d'autres encore se démarquent par un engagement associatif fort. Certains de ces jeunes vauclusiens ont expliqué à France Bleu Vaucluse ce qui les a poussé à s'engager en faveur des autres.

"Ca m'est venu instinctivement", tente d'expliquer Lucas, 16 ans, originaire de Morières-lès-Avignon. Lors du premier confinement de mars 2020, il a fabriqué des masques avec son imprimante 3D à l'attention des soignants de sa commune. "Chacun a en soi, ou pas, un esprit solidaire", affirme le jeune homme. "La façon dont je vais le dire est un peu bizarre, mais je me nourris du bonheur des autres, j'aime bien que les gens soient heureux et que ce bonheur vienne un peu de moi", poursuit-il.

Une génération "en quête de sens"

Pour Anaëlle, désignée ambassadrice des "prodiges" vauclusiens, c'est "l'indignation" qui agit comme moteur de son action. Cette Avignonnaise a parcouru 1 000 km en Méditerranée, en kayak et à vélo, pour organiser plus de 50 collectes de déchets sauvages. "Depuis que je suis petite, on me parle de la crise environnementale, je fais partie de cette génération en quête de sens et il était indispensable pour moi de transformer mon indignation en action positive", explique-t-elle. En tant qu'ambassadrice des prodiges, elle s'est vu remettre un chèque de 500 euros à distribuer à l'association de son choix, en l'occurrence l'association avignonnaise "Roulons à vélo".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On aime aider les gens", explique à son tour Lumyna qui, avec une dizaine d'adolescents de Montdragon, a organisé une distribution de boissons et de denrées dans l'ehpad de sa commune pendant l'été 2020. "Voir les gens sourire quand on leur apporte les choses, ça fait plaisir", poursuit Sélia, elle aussi membre de cette joyeuse équipe. "Quand on voit des personnes en difficultés, c'est être humain avant tout que d'aller les voir et les aider, surtout nous qui sommes jeunes, plus résistants et peut-être avec moins de peurs", confirme Floriane, 26 ans. Cette habitante de Vedène a aidé plusieurs de ses voisins pendant le premier confinement, notamment en leur livrant leurs courses.

Transformer l'énergie en action

La clé de toutes ces actions remarquables est de "ne pas se poser de questions", assure Anaëlle, l'ambassadrice vauclusienne des "prodiges". "Souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est la peur de mal faire mais c'est la pire des choses, regrette la jeune femme. Il faut pouvoir agir à son échelle sans s'épuiser." Elle qui participe et organise de nombreuses actions pour la défense de l'environnement, conseille aux jeunes qui, comme elle, veulent transformer leur énergie en action, de "se rapprocher d'une association" car "elle est déjà compétente et sait comment faire pour pouvoir agir au mieux".

La liste complète des "Prodiges de la République" vauclusiens :

Projet "la charrette citoyenne" - Montdragon

10 jeunes de l’Espace jeune de Montdragon récompensés pour leur charrette solidaire, remplie de diverses boissons, confectionnées par leurs soins, et de fruits de saison, redistribués aux personnes isolées et vulnérables de la commune pendant l'été 2020.

Gérard Battistini - Gargas

Gérard Battistini fait partie des exceptions des "Prodiges" de par son âge. Le jury a récompensé son action en faveur de l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi sur toute la région PACA. Il parraine des jeunes la Mission locale et effectue aussi notamment un accompagnement des jeunes en grande difficulté voire en rupture sociale.

Lucas Devalquenaire - Morières-lès-Avignon

Durant le premier confinement, il a fabriqué plus de 200 masques avec son imprimante 3D. Il a fourni les médecins et l'ehpad de sa commune, ainsi que des infirmiers et des ambulanciers et l’hôpital d’Avignon.

Peggy Gondrand - Aubignan

Elle a créé un groupe de couturières lors du premier confinement pour produire des masques en tissu qui ont été distribués dans les maisons de retraite, aux pompiers et aux écoles de la ville.

Oualid Kebour - Le Pontet

Bénévole de l’association "Avenir Saint Louisien" spécialisée dans l’accompagnement scolaire, il a également encadré un groupe de jeunes dans le cadre d’un projet sur les violences faites aux femmes.

Floriane Mallet - Vedène

Elle a aidé ses voisins âgés ou isolés pendant le premier confinement en faisant leurs courses régulièrement.

Anaëlle Marot - Avignon

Désignée ambassadrice des "prodiges" de Vaucluse, elle a, à travers le "projet Azur" parcouru 1 000 km en Méditerranée, à vélo et en kayak, pendant l'été 2021 et organisé plus de 50 collectes de déchets sauvages.

Amélie Milan Bachelard - Monteux

Accompagnée par la Mission locale de Carpentras, elle effectue du bénévolat depuis le début de la crise sanitaire au sein d'une association

Lauriane Triat - Sérignan-du-Comtat

Lors du premier confinement, avec d'autres pompiers volontaires de la commune, elle s'est rendue très disponible pour aider les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer en allant faire des courses, récupérer des médicaments à la pharmacie ou leur apporter un soutien psychologique.