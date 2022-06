200.000 nageurs pour la première année du centre aquatique Balsan'éo à Châteauroux

Après des années de tergiversations sur le lieu de construction puis trois ans de travaux, le centre aquatique Balsan'éo est désormais accessible aux nageurs depuis le 10 juin 2021. Un an après, le premier bilan est jugé satisfaisant par les élus locaux. "On a eu 200.000 nageurs sur l'année, c'est un peu moins que les 250.000 visés initialement. Il y a eu un impact sur la fréquentation à cause de la crise Covid", souligne Fabrice Hardy, responsable des piscines et installations nautiques de Châteauroux Métropole.

Désormais, les contraintes ont disparu. Il n'est plus question de masques, de jauges, de pass vaccinal. "La crise est derrière nous, il y a donc une émulation autour de la piscine. Les gens reprennent leurs habitudes de nager à la piscine, les scolaires sont là aussi", poursuit Fabrice Hardy. Et la saison estivale s'annonce prometteuse, c'est évidemment un temps fort de l'année. "La météo, c'est un facteur important. On est prêt à affronter l'été. C'est bien d'avoir entre 800 et 1.000 personnes par jour pendant la période estivale", explique le responsable des piscines de l'agglomération castelroussine.