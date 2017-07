200.000 voyageurs à la Gare Marseille Saint Charles ce week-end alors on s'organise dans les trains et les magasins

La gare Saint Charles à Marseille voit passer en ce week-end prolongé plus de 200.000 voyageurs. Alors on s'organise pour faire face à cet afflue massif dans les trains comme dans les magasins du hall de gare.

200.000 voyageurs vont transiter par la gare Saint Charles à Marseille ce week-end. Un afflue classique lors d'un chassé-croisé entre vacanciers et ceux qui ont choisi la formule plus courte, un week-end prolongé. Alors on s'organise. Déjà dans les trains, combat contre la chaleur. Emilie Hervier est responsable des services en gare : "Les climatisations tombent souvent en panne, dans les TGV s'est supportable mais dans les petits trains, les TER, qui restent bien souvent en plein soleil en attendant d'être utilisé, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on donne des bouteilles d'eau gratuitement bien sûr, lors de chaque trajet."

"Donner de l'eau, quand il n'y a pas de clim, c'est toujours un petit confort en plus pour nos voyageurs" Emilie Hervier

Ravitaillement en eau pour les trains arrivant à la gare Saint Charles - Fany Boucaud

Dans le hall de la gare, on prévoit le double de boissons. Laurène travaille depuis 2 mois dans un snack café : "C'est vrai que les sodas partent beaucoup plus vite. On doit prévoir le double qu'une journée type. Et même pour nous, on est parfois obligé de revenir pour venir aider les collègue quand il y a des vagues de voyageurs."

Il faut penser à tout et surtout à l'eau. Achi Slim, manager d'un des Relay de la gare est rompu à l'exercice de la remise en rayon des bouteilles : "C'est vrai que c'est surtout l'eau qui part en premier. Nos clients prennent aussi des sandwiches et puis c'est un week-end avec beaucoup de familles. Alors la presse pour les enfants est un rayon qui a besoin lui aussi d'avoir des réassorts."

Achi Slim, manager d'un magasin dans le hall de la gare réassort ces rayons en bouteilles d'eau - Fany Boucaud

En face des boutiques, le point information de l'Office de tourisme. Maélis Valentin, conseillère en séjours touristiques est là pour les six mois de la saison estivale. Et les phrases les plus entendues sont : "Bonjour, j'aimerai savoir ce que je peux faire en trois heures s'il vous plait! Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir pour les pass complets, les lignes de bus, le plan de la ville et savoir les horaires des musées. En ce moment, il y a beaucoup de touristes asiatiques et sud-américains."