200 ans de la mort de Napoléon : le programme de la journée de commémoration mercredi

"Commémorer n'est pas célébrer", affirme ce lundi 3 mai l'Elysée à l'Agence France presse (AFP). A deux jours du 200e anniversaire de la mort de Napoléon, l'exécutif est soucieux de déminer la polémique sur le bien-fondé de mettre en avant ce personnage.

Mort le 5 mai 1821 en exil sur l'île britannique de Sainte-Hélène, Napoléon reste une figure extrêmement controversée de l'Histoire de France pour son action durant la quinzaine d'années où il a exercé le pouvoir, entre 1799 et 1815. La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, l'a ainsi récemment critiqué pour être un "grand misogyne" et avoir "rétabli l'esclavage" en 1802 alors qu'il avait été aboli en 1794, cinq ans après la Révolution. Napoléon reste aussi dans les mémoires comme un chef de guerre qui sacrifia la vie de centaines de milliers d'hommes lors de ses nombreuses campagnes militaires. Parallèlement, il est célébré comme le dirigeant visionnaire ayant posé les bases de l'Etat moderne avec le Code civil, promulgué en 1804, la préfectorale, les grands corps ou les grandes écoles.

En marquant cet anniversaire, Emmanuel Macron "ne se dérobe pas", souligne l'Elysée, alors que ses prédécesseurs s'étaient montrés prudents sur le dossier Napoléon. Jacques Chirac n'avait ainsi pas participé à la célébration du bicentenaire de la victoire d'Austerlitz en 2005. Mais, insiste la présidence, Emmanuel Macron va tenter de "regarder en face" cet "être complexe" qu'était Napoléon, sans exprimer de "jugement rétrospectif dix générations plus tard" et en n'étant "ni dans l'hagiographie, ni dans le déni, ni dans la repentance".

Le programme de la journée de commémoration

Le chef de l'Etat se rendra mercredi après-midi à l'Institut de France pour y participer à une cérémonie avec des académiciens et des lycéens. L'historien Jean Tulard, l'un des meilleurs experts de Napoléon en France, présentera un exposé. Emmanuel Macron prononcera ensuite un discours. Il affirmera que le rétablissement de l'esclavage a été "une abomination", indique l'Elysée, en précisant qu'il s'exprimera de nouveau sur le sujet le 10 mai pour le 20e anniversaire de la loi Taubira reconnaissant "la traite négrière et l'esclavage".

Suivra une séquence plus solennelle avec le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du tombeau de l'empereur, sous le dôme des Invalides, où Emmanuel Macron sera entouré de la ministre des Armées Florence Parly, du chef d'état-major des Armées François Lecointre et de Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, membre de l'illustre famille.

