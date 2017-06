200 caravanes des gens du voyage occupent illégalement un terrain privé à Aix-en-Provence

Des évangélistes ont installé leurs caravanes ce dimanche dans un champ privé au nord d'Aix-en-Provence. Une occupation illégale. Le propriétaire est inquiet. Les évangélistes réclament d'avantage d'aires d'accueil autorisées et équipées. Le sous-préfet reconnaît le manque de terrains.

Plus de 500 membres de la communauté évangéliste font étape dans un champ privé du quartier des Pinchinats, au nord d'Aix-en-Provence. Le propriétaire du terrain Daniel Quilici est inquiet : _"Le contact avec le chef du campement a été courtois. Le problème, c'est que mon terrain est en bordure du massif forestier Concors - Saint Victoire. La nature est sèche et ces gens-là pratiquent beaucoup le barbecue. J'ai peur qu'ils mettent le feu à la forêt."

_

Et il y aussi le problème de l'hygiène : "Il n'y a pas de sanitaire bien sûr. Mais ils m'ont assuré qu'ils laisseraient le terrain propre."

"Stop aux idées reçues"

José, porte-parole des voyageurs explique qu'ils n'ont pas eu le choix : "On avait envoyé des courriers 7 mois en avance pour demander un terrain autorisé. Mais la région manque d'aires de grand passage pour les gens du voyage."

Teddy Modeste, un autre représentant de la communauté évangéliste, veut en finir avec les idées reçues, la mauvaise image des gens du voyage : "On lit dans les journaux que les gitans ont envahi des stades, qu'ils ont tout cassé. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. On demande seulement un terrain avec un minimum d'équipements. On paie notre eau, notre électricité, notre taxe sur les ordures ménagères et on repart."

Même si on veut faire les choses bien, on est quand même mal vus, alors on ne sait plus comment faire", Teddy Modeste, porte-parole des gens du voyage

Mise en demeure

Invité ce mardi matin sur France Bleu Provence, le sous-préfet d'Istres Jean-Marc Sénateur rappelle ce que prévoient les textes : "Avant d'envisager l'expulsion, la loi de mars 2007 prévoit une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 à 48 heures. C'est ce que nous avons fait mais le tribunal administratif a annulé l'injonction de partir."

Manque de terrains

Le sous-préfet reconnaît le manque d'aires de grand passage : "Le schéma départemental des Bouches-du-Rhône prévoit environ 1000 emplacements répartis sur 31 aires d'accueil. Mais pour l'instant, seulement 9 aires ont été réalisées pour 354 places. Le problème, c'est que les communes manquent de terrains."

Les gens du voyage installés à Aix-en-Provence promettent de quitter les lieux le week-end du 8-9 juillet.