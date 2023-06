200 collégiens habillés en romains tournent une vidéo dans les arènes de Nîmes

Ils ne sont pas passés inaperçus dans le centre-ville de Nîmes ce jeudi matin. Ces 200 collégiens habillés en romains. Ce sont des élèves du collège Vestric et Candiac de l'Institut Emmanuel d'Alzon. Ils ont tourné une vidéo en tenue romaine dans les arènes.

Professeurs et élèves étaient habillés en romains. © Radio France - Morgane Guiomard

Ils ont été filmés en train de déclamer un texte sur le thème "Maintenant." Ecrit par quatre classes de collégiens et quatre classes du CFA des métier du cheval. Dans la vidéo, "il y aura d'abord une première partie avec les enfants habillés en romains. Puis la deuxième partie avec les étudiants du CFA et enfin les professeurs" explique Anne-Françoise Majoult, responsable du projet et professeure de français et latin à l'Institut Emmanuel d'Alzon.

Un concours pour valoriser la langue française

Ce tournage est l'aboutissement de leur participation à l'appel à projets "La belle harangue." Un concours lancé par le ministère de la culture dont le but est de mettre en avant la langue française. C'est dans ce cadre que l'Institut Emmanuel d'Alzon. C'est dans ce cadre-là que le collège a reçu un prix de 2.000 euros. Ce qui leur permettra de financer une sortie scolaire.

Professeurs et élèves ont joué le jeu du déguisement. "Il y a un aspect pédagogique puisque la romanité fait partie du programme d'histoire des 6e. On a la chance à Nîmes d'avoir un patrimoine romain très riche. C'est aussi une manière ludique de le découvrir" souligne Pédro Branco, professeur d'histoire-géographie. La vidéo de ces petits romains sera publiée fin juin sur le site de l'institut Emmanuel d'Alzon .

