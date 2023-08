200 drones dans le ciel de Mende pour les 70 ans des Grandes fêtes de la ville

La Lozère aura droit elle aussi à son spectacle de drones cet été. C'est une première dans le département. L'initiative en revient au comité des fêtes de Mende à l'occasion des 70 ans des Grandes fêtes de la ville qui se déroulent du 18 au 21 août. "70 ans, nous sommes entre tradition et modernité explique Charlotte Courchinoux, co-présidente du comité. Tradition avec le feu d'artifice lundi, comme chaque année, et les drones pour la modernité." Mais pas si simple à gérer. "Il faut sécuriser les lieux pour ne pas que les gens s'arrêtent sur le bord de la route pour regarder le spectacle, il faut une sonorisation. Des autorisations de la Préfecture sont aussi nécessaires pour pouvoir faire voler des drones."

Ciel de fête

C'est l'entreprise Allumée de Saint-Priest qui assure le spectacle de drones. Un spectacle son et lumière sur le thème de la fête explique Edouard Ferrari, président et fondateur." Il y a d'abord la bande sonore qui va créer 70% des émotions. Il y a ensuite la lumière. Pour que ce soit clair et lisible, on doit mettre beaucoup de lumières, c'est pour ça qu'on met 200 drones. Le spectacle donné à Mende s'appelle "Ciel de fête". Beaucoup de dynamisme, de la musique populaire, des jolies formes concrètes ou abstraites, des effets d'optique. Notre but, c'est que les spectateurs aient envie de danser et passent un très bon moment." Cinq personnes seront à la manœuvre pour ce spectacle, donné à 22 heures depuis le stade du Chapitre à Mende. Le meilleur endroit pour y assister, c'est Mende-Plage. Des parkings sont prévus à proximité.