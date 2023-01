"200 euros de courses gratuites" : ces Bordelaises récupèrent dans les poubelles les invendus des supermarchés

Rien ne se perd, tout se récupère ! Dignes héritières d'Antoine Lavoisier, Cora, Océane et Marie farfouillent dans les bennes à ordures des superettes de Bordeaux à la recherche de produits propres à la consommation. "On trouve énormément de bananes, de brocolis, céleris, carottes !" La démarche anti-gaspillage des trois copines prend encore plus de sens depuis la flambée des prix de première nécessité.

"Savoir que tout ça était jeté alors que c'est parfaitement consommable c'est juste incroyable", estime Cora Bossuet, la gérante du magasin d'alimentation végan Graines et Cailloux , situé dans le quartier de la Victoire à Bordeaux. A 23 ans, cette jeune militante publie ce mercredi "Freegan - Principes et recettes pour se nourrir sans rien dépenser" (Editions La Plage). Un livre dans lequel elle raconte ses virées nocturnes anti-gaspillage, son mode de vie et son attachement au freeganisme.

"Mais qu'est-ce que vous faites dans les poubelles ?"

Contraction de "freedom" (liberté) et de vegan, le mouvement freegan est née aux Etats-Unis dans les années 1990 avant de faire des émules en Europe. "J'ai découvert ça en Allemagne et quand je suis rentré à Bordeaux, j'ai continué", explique Cora, alias la.freeglaneuse , les mains plongées dans un bac à ordures.

La trouvaille de la soirée dans une seule poubelle du centre de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

Un jeune homme interpelle la bande de copines âgées d'une vingtaine d'années. "Bonsoir, ça m'intrigue énormément, on est à la terrasse d'à côté et on vous voit depuis tout à l'heure dans les poubelles, qu'est-ce que vous faites ?"

Equipées de lampes frontales et de gants, "parce que c'est un peu crassou", Cora, Océane et Marie ouvrent, un à un, les sacs poubelles, étalent la nourriture avant de nettoyer le trottoir et de se partager les trouvailles. "C'est une petite prise ce soir, on a plein de yaourts, de lait, j'ai trouvé des algues, on a eu des tofus aussi, des raviolis".

"On trouve beaucoup de yaourts. Mon frigo, c'est une crémerie !"

Expert-comptable et agent de médiathèque, Océane et Marie écument depuis des années avec Cora les superettes biologiques de la ville. "On s'est concentré sur les magasins bio parce qu'on mange vegan et végétarien. Quitte à faire les poubelles, autant prendre des trucs de qualité !"

"Regardez cette laitue, les premières feuilles sont abîmées, il suffit de les enlever, le cœur est neuf et bien croquant (...) ces poires sont abîmées mais elles sont parfaitement mûres et délicieuses !" Idem pour ces carottes "mal calibrées" qui finiront en purée.

"Bah là on vient de trouver un bloc de 500g de tofu !" © Radio France - Jules Brelaz

"On les prend, on les cuisine, on les transforme et on les congèle pour éviter de les gaspiller." Les trois jeunes femmes ont fait de la lutte contre le gaspillage un mode de vie*. "C'est dingue et intolérable que des gens meurent de faim en France et dans le monde quand on voit tout ce qu'on trouve dans les poubelles. Et puis c'est triste qu'il y ait des gens qui aient mis du cœur à l'âme pour produire des choses et que l'on mette tout leur travail à la poubelle.*"

Un remède contre l'inflation : "Je n'achète quasiment plus rien"

Si les trois amies souhaitaient d'abord lutter contre le gaspillage alimentaire, l'actualité récente les a conforté dans leur démarque. "Forcément, pour les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts et à faire leurs courses, ça peut être une alternative".

"On appelle ça le juste prix freegan, dit en souriant Cora. On étale tout ce qu'on a récupéré et après on fait des recherches pour savoir combien ça coûte à peu près. J'ai déjà fait des paniers où j'avais récupéré 200 € en une nuit, donc c'était assez incroyable."

"Elles ont tout à fait raison", lance un retraité en croisant les trois jeunes femmes. "Le malheur, ajoute-t-il, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui font ça".

Chiffres clés et loi anti-gaspillage

Le gaspillage alimentaire atteint en France 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur estimée à 16 milliards d'euros. "Chaque année près de 20% de la nourriture produite finit à la poubelle", selon le ministère de l'Agriculture. Cela représente 150 kg de nourriture par personne et par an.

Depuis le début des années 2010, les gouvernements successifs ont pris de nombreuses dispositions législatives pour enrayer ce fléau. Du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, signé en 2013, à la loi Garot en 2016, jusqu'à la loi EGalim en 2018...

Depuis le 1er janvier 2022, les supermarchés ne peuvent plus jeter ou faire détruire leurs invendus. Les enseignes ont l'obligation de nouer des partenariats avec des associations d'aide alimentaire afin de leur proposer les produits encore propres à la consommation.

Le souci pour Cora Bossuet est le manque de contrôle. "Même moi qui ai une boutique, je n'ai jamais eu aucun contrôle. Personne ne vient voir si je jette, si je gaspille. Pour ces magasins, c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, c'est comme si la loi n'existait pas."