200 jeunes ont marché pour le climat à Lille

"Sans pétrole, la fête est plus folle", "Nature + culture = futur", "les calottes sont cuites"... Les jeunes mobilisés pour le climat ont redoublé d'imagination dans leurs slogans vendredi à Lille. Comme dans la plupart des grandes villes, ils ont défilé dans les rues, alors que le projet de loi climat sera bientôt examiné. Selon le mouvement Youth for Climate, il ne s'agit que de "mesurettes" et une majorité des propositions de la Convention citoyenne ont été écartées par le gouvernement.

A trois mois des régionales, plusieurs personnalités politiques se sont invitées dans le cortège, en particulier Karima Delli.

L'eurodéputée écologiste qui mènera la gauche les 13 et 20 juin prochains s'est affichée aux côtés du sénateur socialiste Patrick Kanner qui a renoncé à figurer sur la liste.

Le cortège a fait une halte devant le théâtre Sébastopol, occupé par des intermittents, et a rendu hommage à l'actrice nordiste Corinne Masiero, qui s'était dénudée pour dénoncer la sitaution des artistes lors de la dernière cérémonie des Césars.

Les manifestants se donnent de nouveau rendez-vous le dimanche 28 mars: les membres de la Convention Citoyenne et 86 organisations lancent un appel pour réclamer « une vraie loi climat », à la hauteur de l’urgence écologique, à la veille de l'examen du texte de loi à l'Assemblée Nationale.