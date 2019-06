200 jeunes sapeurs-pompiers s'affrontent à Viry-Châtillon

De nombreux camions de pompiers étaient visibles ce dimanche près du stade Henri Longuet, à Viry Châtillon. Pour une fois il ne s'agissait pas d'un incendie ou d'un accident mais d'un rassemblement des jeunes sapeurs pompiers. Ces JSP qui s'engagent pour un cycle de formation de 4 ans au sein des sapeurs pompiers sont venus s'affronter entre départements (d'Ile-de-France et de Centre-Val de Loire).

Deux épreuves étaient au rendez-vous : une manœuvre de lutte contre l'incendie et une action de secourisme.

Pour le Capitaine Frédéric Paris, président de l'association départemental des Jeunes Sapeurs Pompiers de l'Essonne ces journées sont cruciales pour tenter de susciter de nouvelles vocations, d'autant que ces dernières années, le nombre de bénévoles a bien baissé :

C'est de plus en plus dur. Le bénévolat est devenu de plus en plus compliqué. Il y a deux ans il y avait 25 équipes, aujourd'hui j'ai 15 équipes.