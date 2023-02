200 kilos de déchets ramassés par des jeunes sous-mains de justice à Mazan

Un "clean-up day éducatif à cheval" au centre d'équihomologie de Mazan hier ! Dans le cadre d'une semaine de peine de stages éducatifs, trois jeunes, âgés de 16 à 17 ans, ont participé à une opération de ramassage des déchets avec deux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Accompagnés de chevaux attelés avec des contenants et munis de gants et de pinces pour ramasser les détritus, ils se sont baladés et ont nettoyé la nature pendant plus de deux heures, après un rapide rappel sur le tri des déchets, donné par deux agents de la COVE- communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin.

Jérémy, 16 ans, est l'un des trois adolescents condamnés, il est heureux de participer à cette action. "Je pense que c'est un bon geste à faire et je sens que je respecte la nature." Pour cette journée, les jeunes étaient accompagnés de deux éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la directrice du centre équestre, et de trois poneys. Marion Vaugel est justement la directrice du centre, elle explique que cela a son importance que les animaux soient présents. "On utilise la médiation du cheval pour accompagner et insérer les personnes,. C'est aussi un événement qui marque les esprits de partir dans la nature. Se connecter au vivant, c'est un contre-pied à la vie en ville."

"Sortir les jeunes de leurs parcours délinquants"

David Torres, est le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse de Carpentras et d'Orange, il a aussi participé à cette balade. Une action importante et symbolique pour lui, car il tient à ce que ces actions soit des peines "intelligentes" pour les jeunes.

"Il ne suffit pas de marquer une sanction, il faut aussi accompagner et c'est le travail des éducateurs, d'aller chercher à l'intérieur de chaque jeune, la richesse qu'il a et que la plupart du temps il ne soupçonne même pas qu'il a. L'idée, c'est aussi de permettre à l'opinion publique de voir que derrière un acte délinquant commis par un jeune, il y a un parcours souvent complexe et qu'il n'y a pas que l'intention de nuire ! Il existe des solutions, pour que l'on prenne le temps d'accompagner ces jeunes pour sortir de leurs parcours délinquants." Suite au ramassage Jérémy est d'ailleurs très "fier" de ce qu'il a accompli. David Torres souligne qu'après des actions comme celle-ci, la récidive est très faible : sur les 400 jeunes reçus annuellement par la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Carpentras et Orange, 10 à 15% récidivent.

La promenade s'est achevée par une pesée des déchets, avec une belle performance : plus de deux-cents kilos ramassés.